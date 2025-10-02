César Quintanilla se perfila como presidente de CEV Alicante y ultima acuerdo con Joaquín Pérez

Tras los acuerdos a los que se han llegado en las patronales de Castellón y Valencia, solo queda Alicante por conocer candidato oficial a la presidente provincial. No obstante, el acuerdo parece inminente y los dos empresarios que han hecho pública su intención de optar al puesto han decidido tomárselo con calma y tratar, ante todo, de seguir la línea marcada por el actual candidato autonómico a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, de llegar a consensos.

En cualquier caso, todo apunta a un preacuerdo en el que el actual representante empresarial, el ilicitano Joaquín Pérez, daría un paso atrás para ceder el testigo al actual presidente de Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, quien ya forma parte de la Ejecutiva. Si bien ambas partes declinaron hacer declaraciones, este diario ha podido saber que solo restan algunos flecos y que la buena relación entre ambos será, una vez más, la que permita superar cualquier contratiempo.

Por ahora se han salvado los diferentes puntos de vista en el programa y se trabaja en, por un lado, dar continuidad a los equipos técnicos y por otro, poder lanzar un mensaje de unión que permita acabar con las tensiones que hasta la fecha se han venido dando en la patronal alicantina. Bien es sabido que ni César Quintanilla ni Joaquín Pérez han resuelto los conflictos cuando han hablado en persona y eso, es lo que están haciendo en estos momentos. Los empresarios han querido llevar en primera persona las conversaciones y exponer directamente sus respectivas opiniones sobre la situación que vive la patronal tras la salida de Salvador Navarro y el paso al frente del presidente del metal, Vicente Lafuente.

Joaquín Pérez y Salvador Navarro, en un acto de la CEV. / ALEX DOMINGUEZ

Baño y Uepal, en el retrovisor

El "fair-play" que se ha puesto de manifiesto en esta semana exprés para la CEV no esconde grietas que se abrieron en su momento y que se quieren superar. La desaparición de la antigua Coepa dejó una huella del que se hizo heredera Uepal, con Paco Gómez a la cabeza. Todo parecía que se podía reconducir con el cambio en la presidencia y la entrada de Juan José Sellés, al frente de la misma. De hecho, fue el momento en el que la Unión Empresarial entró en la Junta Directiva con sede en la calle Orense; pero todo saltó por los aires ante los continuos desencuentros internos. El entonces presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, no supo ni quiso admitir esta circunstancia y Sellés acabó expulsado.

Salvador Navarro tuvo que volver a Alicante, provincia que le ha causado auténticos quebraderos, para buscar una figura de consenso y, a todas luces, Joaquín Pérez lo era. Su trayectoria al frente del todopoderoso Grupo Soledad y su carácter hicieron posible que las aguas volvieron a su cauce y, a ello, también ayudó la entrada de César Quintanilla, que quiso darle un nuevo aire a la asociación. La unión supo encontrar puntos de encuentro socioeconómicos como el área funcional Alicante-Elche.

Sin embargo, la decisión del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, protagonizó un nuevo capítulo que reabrió heridas. El empresario decidió sacar a su empresa de la CEV, es decir, dejar de pagar su cuota como socio y esta decisión sirvió para que la patronal le sacara de la Ejecutiva, aunque unos y otros negaran (o afirmaran) estar en calidad de presidente de Facpyme. La mala relación entre Navarro y Baño no ha sido un secreto en ningún momento.

Todas aquellas tensiones derivaron en un "in crescendo" que estuvo muy cerca de acabar en explosión. Fue una reunión de marzo de este año, donde todos los miembros de la Ejecutiva participaron de las negociaciones que hasta entonces se llevaban entre CEV y Uepal para su integración total. Aquello fue un punto y aparte que explica mucho de lo que están siendo las negociaciones. Quintanilla se sintió engañado y ha hecho ver que su fuerza reside en el movimiento asociativo. Pérez, por otra parte, parece ser que, a pesar del envite inicial para optar a una reelección y de contar con el respaldo y respeto del que goza entre sus compañeros, ha decidido seguir la senda de Salvador Navarro y, al menos, de puertas hacia afuera, sumar y no reabrir la auténtica herida: la financiación de las patronales.