Fabián Pérez: «Nuestros clientes se ahorran hasta un 65 % de la factura eléctrica»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

«Nosotros no diferenciamos la parte pública de la privada». Bajo esta premisa se presentó el director general de Cox Clientes España, Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal, en la tercera edición del Foro Energía organizado por Prensa Ibérica. El representante de Cox Clientes participó en la segunda mesa redonda de la jornada, en la que se abordó el papel que desempeñarán las comunidades energéticas en la descarbonización de la economía.

«Las comunidades energéticas van a ser fundamentales para conseguir descarbonizar las empresas», aseguró Pérez-Juste, quien anticipó que en la forma en la que Cox Clientes ve las comunidades energéticas es a través de la colaboración público-privada. «Los ayuntamientos son el mayor consumidor de energía de los municipios y, además, tienen muchos tejados disponibles. Para nosotros son como el portaviones sobre el cual distribuir la energía a los vecinos y las empresas del municipio», explicó.

Por su parte, Pérez-Juste destacó también el papel fundamental que ejercen las empresas, «que también tienen tejados que pueden usar para ellos mismos y para sus vecinos», aunque advirtió que existe mucha industria electrointensiva que «tiene pocos tejados y necesita a la comunidad energética para poder ahorrar de verdad».

En este punto, el director general de Cox Clientes España reconoció que la Administración Pública, sobre todo las diputaciones y las comunidades autónomas «se están poniendo las pilas» para acelerar la transición energética mediante las comunidades energéticas. «Están haciendo un trabajo muy fuerte y, en comunidades como Andalucía, Extremadura o la propia Comunitat Valenciana percibimos que hay mucha implicación», apuntó Pérez-Juste.

Sin embargo, al respecto de esto, señaló que el proceso resulta más lento a nivel municipal, debido a la falta de medios para hacer frente a este tipo de proyectos de gran magnitud. «A veces da un poco de vértigo, porque representan muchos millones de euros para un municipio y los técnicos, que muchas veces van dos días a la semana, no llegan a todo», lamentó Pérez-Juste.

En este sentido, desde Cox Clientes trabajan en 220 municipios españoles —40 de ellos en la Comunitat Valenciana— para tratar de facilitarles el proceso. «Está costando que los técnicos municipales puedan abarcarlo de golpe, pero con la ayuda de las diputaciones y los gobiernos autonómicos está avanzando», reiteró.

Modelo integral y sin inversión

«La ventaja que ofrece Cox Clientes respecto a otro tipo de operadores es que los clientes no tienen que pagar la inversión», anunció Pérez-Juste. Según el director general de Cox Clientes España, la compañía ofrece un servicio integral en formato PPA (Power Purchase Agreement) en el que el cliente llega a ahorrarse entre un 30 y un 65 % de la factura sin tener que pagar, ya que el coste se amortiza a través de la energía de las placas instaladas. «La fotovoltaica es la semilla que va creciendo en todo el abanico de servicios que ofrecemos y acaba en la transformación de vehículos y camiones eléctricos para el cliente», explicó.

Por último, el representante de Cox Clientes puso como ejemplo las actuaciones que la compañía está realizando en el municipio alicantino de Jacarilla. «Estamos haciendo actuaciones integrales en las que estamos cambiando las luminarias, poniendo fotovoltaicas e instalando cubiertas con marquesinas solares en aquellos lugares donde hay temperaturas muy altas durante el verano».