De los “me gusta” a las ventas: cómo detectar dónde se caen tus clientes

Si no sabes en qué parte de la experiencia de consumo de tu producto o servicio se caen tus clientes, arreglas lo que no toca. Hoy te cuento cómo dibujar tu embudo en un papel y usarlo para vender más sin gastar más.

¿Te pasa que haces un post y hay “me gusta”, pero no te escriben? ¿O te escriben, pero no compran? ¿O compran, pero no vuelven? Sensación rara: “Estoy haciendo cosas… ¿por qué no crece?”. Respira. No estás solo. Esto ocurre porque el camino del cliente desde que te ve hasta que paga tiene varios pasos, y basta con que uno vaya mal para que el resto sufra. La mayoría intenta arreglarlo todo a la vez: más anuncios, más fotos, más charla… y sigue igual. La solución es más simple: orden y números.

Hoy vas a dibujar tu embudo de ventas en un folio. Nada de software complicado. Solo cinco casillas con flechas y un número en cada una: anuncio → página → contacto → venta → seguimiento. Con eso, vas a ver dónde se cae la gente y qué cambiar exactamente. Y sí, lo haremos con cuatro sectores muy distintos para que veas que el método se adapta a cualquier sector.

El embudo, explicado “para un niño de 12 años”

Piensa en una carrera de relevos con 5 corredores. Cada corredor es una fase:

Anuncio: alguien te ve. Página/Landing o punto de información: la persona entiende de qué va esto. Contacto: te escribe, llama o reserva. Venta: hablas, muestras, cierras. Seguimiento: cuidas a esa persona para que vuelva o te recomiende.

Si el tercer corredor tropieza (por ejemplo, contactan poco), no culpes al primero (el anuncio). Si el cuarto no entrega el testigo (no cierras), no culpes al segundo (la página). Cada fase tiene su número. Y ese número te dice dónde tocar.

Paso 1: dibuja tus cinco cajas

En cada caja, escribe:

Qué ve el cliente en esa fase.

en esa fase. Qué acción queremos de él.

queremos de él. Qué dato vamos a medir (un número sencillo).

Ejemplo de datos:

Anuncio: clics / 1000 impresiones (CTR).

clics / 1000 impresiones (CTR). Página: cuántos te escriben de cada 10 que la ven.

cuántos te escriben de cada 10 que la ven. Contacto: cuántos aceptan una cita/demostración.

cuántos aceptan una cita/demostración. Venta: cuántos compran de cada 10 con los que hablas.

cuántos compran de cada 10 con los que hablas. Seguimiento: cuántos repiten o recomiendan en 30–60 días.

Ejemplo de un embudo de ventas de marketing para empresas / Level Up

4 ejemplos muy distintos para ver cómo se aplica

1) Escuela infantil (de “me gusta” a “reserva plaza”)

Anuncio: fotos reales de aulas y patios, horario de puertas abiertas, valores claros (seguridad, juego, hábitos).

fotos reales de aulas y patios, horario de puertas abiertas, valores claros (seguridad, juego, hábitos). Página: sección “Cómo será su primer día”, ratios por edad, mapa, botón grande “Agenda tu visita”.

sección “Cómo será su primer día”, ratios por edad, mapa, “Agenda tu visita”. Contacto: WhatsApp con mensaje pre-escrito “Hola, quiero visitar el centro el ___”.

WhatsApp con mensaje pre-escrito “Hola, quiero visitar el centro el ___”. Venta: Visita guiada con guion (3 beneficios medibles: adaptación, comunicación diaria, seguridad), preguntas frecuentes y hoja para anotar alergias/dudas.

Visita guiada con (3 beneficios medibles: adaptación, comunicación diaria, seguridad), preguntas frecuentes y para anotar alergias/dudas. Seguimiento: Email de gracias con fotos del día de la visita, enlace a reseñas y “¿quieres reservar esta plaza?”.

Números a mirar:

% de clics del anuncio (¿atrae a familias del barrio?).

% de visitas que se agendan desde la página (¿el botón se ve?).

% de visitas que se convierten en plaza (¿el guion convence?).

% de familias que vuelven a los 15 días con dudas resueltas (¿seguimiento a tiempo?).

Mejoras rápidas:

Video de 30 s con niños (con permiso) entrando felices.

Botón de WhatsApp siempre visible .

. Guion con 3 pruebas : agenda real de un niño, protocolo de seguridad, fotos del día a día.

: agenda real de un niño, protocolo de seguridad, fotos del día a día. Email de gracias enviado antes de 24 h.

2) Hotel pequeño (del scroll a la reserva sin fricción)

Anuncio: foto real (no de banco), frase “Desayuno casero y centro a 5 min”, precio orientativo para esa semana .

foto real (no de banco), frase “Desayuno casero y centro a 5 min”, precio orientativo para . Página: 5 fotos limpias por tipo de habitación, mapa, políticas claras, botón “ Reserva ahora ” que no marea.

5 fotos limpias por tipo de habitación, mapa, políticas claras, botón “ ” que no marea. Contacto: reserva in-page o WhatsApp directo (para dudas rápidas).

reserva in-page o WhatsApp directo (para dudas rápidas). Venta: proceso de reserva en 3 pasos máximo; confirmación inmediata.

proceso de reserva en máximo; confirmación inmediata. Seguimiento: email con guía de barrio (3 restaurantes, 2 paseos, 1 secreto) y recordatorio 48 h antes.

Números a mirar:

% de clics del anuncio (foto y frase).

% de visitas a reservas iniciadas .

. % de reservas completadas (¿checkout fácil?).

% de huéspedes que valoran con 4–5 estrellas (¿experiencia?).

% que repiten o vuelven con amigos.

Mejoras rápidas:

Botón de “habla con recepción por WhatsApp” 24/7 (aunque luego sea horario reducido).

(aunque luego sea horario reducido). Fotos reales sin filtros raros.

sin filtros raros. Ofrecer late check-out como upsell después de reservar (no antes).

como upsell de reservar (no antes). Mail “¿cómo fue?” con QR de reseña.

3) Mudanzas (del formulario largo al “sí, ven a ver”)

Anuncio: “Mudanza en tu barrio, sin sorpresas”, foto de equipo propio (no modelos).

“Mudanza en tu barrio, sin sorpresas”, foto de equipo (no modelos). Página: 3 precios guía por metro cúbico, y video de 30 s explicando cómo embalan.

por metro cúbico, y de 30 s explicando cómo embalan. Contacto: formulario de 3 datos (nombre, teléfono, fecha) y un campo opcional para video de la casa .

formulario de (nombre, teléfono, fecha) y un campo opcional para . Venta: visita corta con checklist y presupuesto en mano ese mismo día.

visita corta con y presupuesto en mano ese mismo día. Seguimiento: llamada a 48 h: “¿Qué dudas quedan? Reservo fecha si quieres”.

Números a mirar:

% que pasan de página a formulario .

. % de formularios que se convierten en visitas .

. % de visitas que aceptan presupuesto.

% de clientes que recomiendan en su comunidad de vecinos.

Mejoras rápidas:

Plantilla de presupuesto visual (fotos de cajas, protecciones, equipo).

(fotos de cajas, protecciones, equipo). Campo para subir video de la casa: ahorra tiempo.

de la casa: ahorra tiempo. Tablilla de fechas disponibles que genere urgencia real.

4) Ecommerce de moda (del “añadir al carrito” a la repetición)

Anuncio: look real, frase de uso (“para oficina sin complicarse”), talla de la modelo, precio del look completo .

look real, frase de uso (“para oficina sin complicarse”), talla de la modelo, precio del . Página: galería con zoom, guía de tallas clara, devolución sencilla. Botón “ Comprar look ” además de “pieza suelta”.

galería con zoom, guía de tallas clara, sencilla. Botón “ ” además de “pieza suelta”. Contacto: chat de talla (robot + humano rápido).

chat de talla (robot + humano rápido). Venta: checkout en 3 pasos ; Apple/Google Pay; gastos de envío visibles desde el principio.

checkout en ; Apple/Google Pay; gastos de envío desde el principio. Seguimiento: email “cómo combinarlo” + cupón suave para recambio (no agresivo).

Números a mirar:

CTR del anuncio.

% de carrito.

% de compra final.

% de devoluciones (por talla, calidad).

Recompra en 30–60 días.

Mejoras rápidas:

Video corto del look en movimiento.

“Comprar look” para subir ticket sin empujar .

. Pop-up de talla solo si tiene duda, no siempre.

solo si tiene duda, no siempre. Email post-compra con ideas de combinación útiles.

¿Por qué medir por fase cambia el juego?

Porque te saca de la niebla. Ya no dices “no funciona el marketing”. Dices: “el paso 2 (página) convierte poco; cambiemos fotos, botón y textos”. O “el paso 4 (venta) falla; probemos otro guion y sumemos pruebas”. O “el paso 5 (seguimiento) es flojo; sin recordatorios ni ‘gracias’ la gente olvida volver”. Cada fase habla. Tú escuchas los números y actúas justo ahí. Es como ajustar una bici: no cambias la rueda entera si solo suena el freno.

Qué tocar primero (prioridad de oro)

Pico grande y fácil: donde haya mucha gente y un cambio simple (ej.: botón invisible en la página). Cuello de botella: la fase con peor porcentaje (ej.: 1 de 20 contactos acepta cita). Impacto en caja: la fase que, al mejorar poco, mueve más dinero (ej.: cierre en venta). Tiempo de implementación: cambios que haces hoy vs. proyectos de 3 meses.

Errores comunes que te frenan

Cambiar todo a la vez. Prueba una cosa por semana.

Prueba por semana. No anotar. Sin papel, tu cabeza miente .

Sin papel, tu cabeza . Copiar al vecino sin pensar. Puede vender otra cosa a otra gente.

Puede vender otra cosa a otra gente. Pedir reseñas cuando hay prisa. Se piden justo después del “wow”.

Plantilla de embudo en 5 minutos (para imprimir)

Fase 1 – Anuncio

¿Qué ve?

Objetivo: clic .

. Número: CTR = clics / impresiones.

Fase 2 – Página

¿Qué entiende?

Objetivo: escribir/reservar .

. Número: leads / visitas.

Fase 3 – Contacto

¿Qué pide y qué recibe?

Objetivo: cita/demostración .

. Número: citas / leads.

Fase 4 – Venta

¿Qué muestra y cómo prueba?

Objetivo: compra .

. Número: ventas / citas.

Fase 5 – Seguimiento

¿Qué recuerda el cliente?

Objetivo: repetición o referido .

. Número: repiten / compras.

Más orden, menos ruido

Tu negocio no es un misterio. Es un camino con cinco pasos. Si los miras con números sencillos, verás dónde actuar. Empieza hoy: dibuja las cajas, anota los objetivos, saca los datos de una semana, y elige un cambio. Pequeño, claro y medible. La semana siguiente, otra vez. En pocas semanas, ese “¿por qué no crece?” cambia por “ah, era aquí”. Y la caja lo nota.