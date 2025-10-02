Joaquín Pérez retira su candidatura a presidir CEV Alicante y allana el camino a César Quintanilla

No habrá enfrentamiento en las urnas. El ilicitano Joaquín Pérez ha anunciado este jueves que no optará a la reelección al frente de CEV Alicante, por lo que despeja el camino para que ocupe el cargo César Quintanilla, que se queda como único aspirante. De estas forma, Pérez sigue el camino marcado por Salvador Navarro a nivel autonómico, que también retiró su candidatura para evitar un enfrentamiento con Vicente Lafuente que pudiera dividir a la patronal.

Inicialmente, el también cofundador de Grupo Soledad había comunicado su intención de repetir como presidente de CEV Alicante, pero el anuncio de Quintanilla de que concurriría el cargo le hizo abrir un periodo de reflexión. Tras varios días en que las negociaciones entre ambos candidatos se han sucedido, finalmente Pérez ha optado por no tensionar la frágil unidad que muestra la organización patronal en Alicante y ha abogado por la retirada.

Cesar Quintanilla, presidente de Uepal y candidato a presidir la CEV. / Rafa Arjones

En el comunicado que acaba de hacer pública la organización, se destaca precisamente la firmeza con la que el ilicitano ha defendido la necesidad de contar con una voz única y sólida del empresariado alicantino, al tiempo que reclamaba mejoras en infraestructuras, financiación y agua como prioridades estratégicas. También que ha impulsado el crecimiento de la Confederación en la provincia con la adhesión de nuevas empresas y asociaciones.

Honestidad

“Cuando asumí la presidencia lo hice con un objetivo claro: trabajar con honestidad y responsabilidad por las empresas de la provincia e impulsar la vertebración territorial. Hoy considero que, por mi parte, esa etapa está cumplida y que es el momento de ceder el testigo”, ha señalado Pérez, que también ha dejado una petición para su futuro relevo. “Me marcho convencido de que la unidad y la cohesión siguen siendo las claves para que Alicante tenga el peso que merece, por ello espero que la persona que ocupe la presidencia en los próximos años de continuidad al camino iniciado y que la CEV siga creciendo como voz sólida, cohesionada y respetada del empresariado alicantino y de toda la Comunidad Valenciana”, ha afirmado.

“Agradezco enormemente la confianza, el apoyo y el trabajo de las asociaciones, las empresas y el equipo técnico de la Confederación sin los cuales no hubiera sido posible avanzar en la defensa de los intereses de las empresas alicantinas”, ha concluido.

La decisión de Péres