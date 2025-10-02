MSC Cruceros, galardonada por su trayectoria

Alicante se ha consolidado como uno de los enclaves estratégicos de MSC Cruceros en España. La naviera, tercera más grande del mundo y líder en Europa, Sudamérica y Sudáfrica, ha recibido un reconocimiento por su trayectoria profesional en los Premios Turismo 2025, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica. Un galardón que pone en valor dos décadas de apuesta sostenida por Valencia y, en particular, por la Costa Blanca.

Alicante, cuatro años como puerto base

MSC Cruceros lleva cuatro años consecutivos apostando por Alicante como puerto base, lo que ha convertido a la ciudad en una puerta de entrada de referencia al Mediterráneo. En la temporada de verano de 2025, la compañía ha programado un total de 29 escalas en el puerto alicantino, consolidando la plaza como uno de los ocho puertos de embarque en España donde opera la naviera.

La historia de MSC Cruceros en Alicante se remonta a 2005, cuando realizó sus primeras operaciones en la ciudad. Dos décadas después, el crecimiento ha sido constante, acompañado de una estrategia clara: acercar la experiencia de los cruceros a más viajeros españoles y facilitar la conexión con itinerarios internacionales.

La compañía cuenta con una flota de 23 barcos que navegan por los cinco continentes. / Ivan Sarfatti

Un verano récord para MSC Cruceros

El 2025 marca un punto de inflexión para la compañía en el mercado nacional. Este verano, MSC Cruceros ha alcanzado las 493 escalas en puertos españoles, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior. Entre esas casi quinientas operaciones, Alicante ocupa un lugar destacado junto con otros puertos como Barcelona, Valencia, Málaga, Tenerife o Las Palmas. «España es un mercado con un enorme potencial y está en constante crecimiento. Nos enorgullece ser la única naviera que ofrece ocho puertos de embarque en el país, acercando así la experiencia del crucero a un mayor número de viajeros», destacó Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros y Explora Journeys en España.

Impulso de conectividad e innovación

El éxito de MSC Cruceros en España no se entiende solo por el aumento de escalas, sino también por la inversión en infraestructuras, conectividad y nuevos barcos. Este 2025 la compañía inauguró su nueva terminal en el Port de Barcelona y presentó MSC World America, su nuevo buque insignia con base en Miami, que marca un salto en innovación y sostenibilidad.

En paralelo, la naviera ha reforzado la conectividad terrestre para facilitar el acceso a los puertos. Alicante se beneficia de estas mejoras gracias a los servicios de trenes y autobuses que MSC Cruceros pone a disposición de los pasajeros desde distintas ciudades españolas, una estrategia diseñada para ampliar el alcance del turismo de cruceros en el interior de la península.

Alicante y Valencia, puertos complementarios

El reconocimiento a MSC Cruceros llega en un año especialmente simbólico para la compañía: en 2025 también celebra sus 20 años de operaciones en Valencia, donde opera de manera ininterrumpida desde 2005. La apuesta simultánea por Alicante y Valencia convierte a la Comunidad Valenciana en un polo estratégico para el turismo de cruceros en el Mediterráneo.

En la temporada de verano de 2025, la compañía ha programado un total de 29 escalas en el puerto alicantino / Ivan Sarfatti

En Valencia, la compañía ha desplegado este verano a los barcos MSC Grandiosa y MSC Splendida, con capacidad ampliada y la oferta del exclusivo MSC Yacht Club. En Alicante, aunque con menor volumen, la estrategia sigue siendo clara: reforzar la plaza como puerto base y complementar el flujo de pasajeros que llegan al Mediterráneo desde otros puntos de España y del extranjero.

Impacto económico y turístico

El desembarco continuado de MSC Cruceros en Alicante ha generado un impacto directo en el turismo y la economía local. Cada escala supone miles de visitantes que se convierten en motor para la hostelería, el comercio y los servicios turísticos. Además, la proyección internacional que aporta el puerto de cruceros refuerza la marca de Alicante como destino mediterráneo.

La presencia constante de la naviera no solo diversifica la oferta turística de la ciudad, tradicionalmente vinculada al sol y playa, sino que la conecta con un turismo internacional de alto valor añadido.

Así, el premio por su trayectoria llega en un momento de expansión y consolidación. Dos décadas después de su primera escala en 2005, MSC Cruceros no solo mantiene, sino que intensifica su compromiso con Alicante. Un compromiso que, con cada nueva temporada, se traduce en más viajeros, más conexiones y más oportunidades para el turismo local.