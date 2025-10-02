Tres buques de Baleària empiezan a usar un combustible que les permite navegar sin emisiones

Baleària ha dado un nuevo paso adelante en su hoja de ruta hacia la descarbonización al incorporar de manera regular el bioGNL a su operativa. Así, los buques Margarita Salas, Abel Matutes y Rusadir, que disponen de motores duales a gas, están navegando exclusivamente con este combustible renovable desde inicios de septiembre. La compañía se ha aprovisionado de 132 gigavatios-hora (GWh) de bioGNL, que le permiten que los tres buques naveguen sin emisiones hasta diciembre de 2025. Este volumen, que se suministra en solo cuatro meses, equivale al 13 % del GNL consumido por toda la flota de buques a gas en todo el 2024.

Con esta medida, Baleària no solo elimina su huella de carbono en las rutas Barcelona–Alcúdia–Ciutadella y Málaga–Melilla, sino que también genera un balance global de carbono positivo. El uso de este biocombustible, entre septiembre y diciembre, permitirá dejar de emitir 80.300 toneladas de CO 2 , lo equivalente anual a sacar de las carreteras 153.500 coches o a plantar 160.650 árboles.

Dos buques de Baleària. / EP

El biometano, producido a partir de residuos ganaderos, permite capturar y valorizar el metano, que de otro modo se liberaría a la atmósfera, transformándolo en energía útil para la navegación. El biometano aprovisionado es convertido en bioGNL gracias al servicio pionero de conversión en las plantas de regasificación de Enagás, que ya está disponible en Huelva, Barcelona y Cartagena. Este proceso convierte al bioGNL en una solución energética clave: neutra en CO₂, con balance negativo de carbono y con ahorros de gases de efecto invernadero (GEI) superior al 200% respecto a los combustibles fósiles tradicionales.

“El uso de bioGNL en nuestras rutas regulares supone un avance real y verificable en nuestro compromiso de alcanzar las cero emisiones netas”, afirma Georges Bassoul, director general de Baleària. “Las inversiones realizadas en los últimos años en nuestra flota para disponer de motores duales nos permiten usar este combustible renovable, que evita la liberación de gases de efecto invernadero y acelera la descarbonización.

Cabe recordar que en el primer trimestre de 2025 Baleària ya realizó las primeras pruebas de suministro de bioGNL en terminales portuarias españolas e incluso en 2021 realizó el primer viaje descarbonizado en Europa entre Barcelona y Menorca.

Certificación ISCC

Baleària, asimismo, se ha convertido en la primera naviera de ferries en Europa en recibir la certificación internacional ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification), un estándar reconocido por la Comisión Europea e internacionalmente que garantiza la trazabilidad y sostenibilidad de los biocombustibles y otras energías de origen renovable que la compañía utiliza en su operativa. Esto es gracias al sistema de Proof of Sustainability (PoS), que certifica su origen, volumen y características, incluido el ahorro de emisiones.

La obtención del ISCC se suma a otras certificaciones medioambientales que Baleària ya posee, como la Green Maritime Europe, consolidando su posición como referente en el sector marítimo en materia de sostenibilidad y refuerza su hoja de ruta hacia una movilidad marítima descarbonizada de forma transparente con sus públicos de interés.