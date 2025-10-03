Alicante Gastronómica abre con los retos de ser el referente experiencial del sector y llegar a las 75.000 visitas

"Ser el epicentro de la alta gastronomía y toda la oferta experiencial para el público". Ese es el objetivo con el que Alicante Gastronómica ha abierto sus puertas este viernes. Los organizadores, Cámara de Comercio de Alicante y Feria Alicante, llegan a esta nueva edición con buenas perspectivas y una sensación de consolidación que con las primeras horas se ha traducido en un lleno en el recinto ferial.

El certamen pivota sobre tres ejes: el primero es el institucional que ha tenido su máximo exponente en la inauguración y toda la presencia de ayuntamientos y asociaciones centradas en el segundo pabellón ferial. La segunda, será el escaparate experiencial que encabezan los grandes chef y el tercero, será el negocio y los contactos que puedan hacer empresas, proveedores y clientes. Precisamente estos últimos que son el definitiva el público asistente es uno de los retos a tener en cuenta, pues se espera superar los 75.000 visitantes.

Frente a otras ferias profesionales, Alicante Gastronómica ha presentado su candidatura como evento experiencial y la muestra se aprecia en los diferentes escenarios y espacio para catas.También están las zonas de restauración como las que conforman las foodtrucks, pero el núcleo son los expositores.

Foto de familia de los chefs y autoridades que se han dado cita en la feria. / AXEL ALVAREZ

Primeras cifras

La magnitud de esta edición deja cifras iniciales como la de 200 profesionales de comunicación acreditados, los 260 expositores, las más de 450 ponencias y talleres participativos abiertos al público general, que se reparten en siete escenarios en los 36.000 metros cuadrados de Feria Alicante, antigua IFA. De hecho, esta mañana han pasado un total de 1.700 alumnos de institutos, más de 100 procedentes de centros sociales y otros 500 menores de centros escolares de primaria, según indican desde la feria.

Con los fogones encendidos y los talleres en marcha, se ha realizado la inauguración oficial a media mañana. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha abierto las intervenciones y, como suele ser habitual, se ha saltado el guión. El representante cameral ha subrayado la figura del jefe del Consell, Carlos Mazón, en la puesta en marcha del proyecto desde sus inicios y también ha mencionado a figuras como el pastelero Paco Torreblanca o al crítico Rafael García Santos. El crecimiento de la cita gastronómica le ha llevado a lamentar que dessapareciera el anterior certamen ("Lo mejor de la gastronomía") que impulsó el Patronato de Turismo Costa Blanca, cuando Gema Amor, actual directora de Alicante Gastronómica, estaba al frente del departamento provincial de Turismo.

Sin embargo, nadie ha querido faltar a un arranque que, como el sector, exhibe un buen momento. Así tanto la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, como el propio Mazón, ha realizado intervenciones breves para dar paso a un largo recorrido por los pabellones. Los tres han estado arropados de una gran comitiva en la que estaba el alcalde de Alicante, Luis Barcala y dos consellers, el de Agricultura Miguel Barrachina y la de Turismo, Marián Cano; además de numerosos alcaldes y otros cargos de la Generalitat y Diputación, a los que caben sumar representantes de las asociaciones empresariales.

Mazón observa a Susi Díaz en la confección de un helado de espárrago. / AXEL ALVAREZ

Mazón ha subrayado "el potencial de la gastronomía de la provincia de Alicante" y ha subrayado tanto la excelencia del talento culinario alicantino como la oportunidad que representa la feria como certamen. Llegado el punto y contagiado por el despliegue de la comitiva, ha afirmado que "era la mejor feria de España" de la gastronomía.

Los premios como gancho

Mientras empresas y proveedores iban atendiendo a público y clientes, los focos se han ido dispersando hacia las actividades programadas, donde el principal gancho, en todos los sentidos, corresponde a los premios. Uno de los más destacados es el Internacional de Alta Pastelería. Esta prueba ha contado con clasificatorias en diferentes países del cono suramericano, además de en México, en la búsqueda de lo mejor entre los mejores profesionales del momento. Certámenes nacionales donde el equipo del afamado pastelero alicantino, Paco Torreblanca, se ha desplazado para la realización de esas pruebas clasificatorias que dan como resultado una selección de excelencia.

El jurado tendrá una difícil tarea ante el alto nivel que exigen los participantes. No obstante, el equipo examinador tiene una enorme experiencia, puesto que cuenta con figuras de referencia en el mundo gastronómico como Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos, Jacob Torreblanca, además del gran maestro Paco Torreblanca. Junto a esta prueba, estará la de la mejor tortilla y otros, que operan como pieza marketinianas.

Ahora queda pendiente, la parte de negocio y reputacional que buscan gran parte de los expositores. Es el caso del vino alicantino que acude con 12 de sus más de 40 bodegas.