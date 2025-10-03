El aumento de ventas de Eroski y Consum lleva la facturación de la alicantina Euro Pool System por encima de los 233 millones

El aumento de ventas de sus principales clientes en España -entre los que se encuentran cadenas como Eroski o Consum-, junto con los mayores envíos de mercancías a los mercados europeos elevaron el año pasado más de un 7% la facturación de Euro Pool System España.

La firma, filial de la compañía homónima holandesa y con sede en Alicante, es uno de los principales suministradores de sistemas logísticos para el transporte de frutas y verduras mediante cajas de plástico reutilizables. Es decir, las cajas verdes que suelen verse conteniendo este tipo de productos a granel en los supermercados.

De acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la firma dirigida por Juan Pablo Ducos cerró el pasado ejercicio con 233,1 millones de ingresos, frente a los 217, 4 del año anterior. Un aumento que llegó, sobre todo, por la mejora del negocio en territorio nacional, con 189 millones de euros, un 9,3 % más.

Mercados

Esta evolución vino dada por el incremento de negocio de sus principales clientes en España, entre los que se encuentran cadenas como Eroski, Consum, Ahorramás o la catalana Ametller, que mejoraron sus ventas y, por tanto, hicieron un mayor uso del sistema de cajas reutilizables de Euro Pool, según apunta el ejecutivo.

También aumentaron los ingresos en el mercado comunitarios -por la demanda de supermercados de otros países donde opera el grupo y que se abastecen de frescos en España- con 41,8 millones de euros, un 4,8 % más. Por el contrario, se redujo la facturación en terceros países, hasta los 2,2 millones.

Uno de los envases de la compañía. / INFORMACIÓN

La compañía se encarga de suministrar a los proveedores de los supermercados los envases que, además de para el transporte de las frutas y verduras, también sirven para exponer los productos; y, más tarde, se responsabilizan de su recogida y lavado, para volver a utilizarlos.

Para ello cuenta con 20 centros de servicio repartidos entre Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Madrid, País Vasco, Aragón, Galicia y Baleares, además de almacenes en Grecia y Sudáfrica, a los que el año pasado se incorporó una nueva instalación en Marruecos, con el objetivo de atender al transporte de alimentos desde este país.

Innovación

La compañía ha introducido en los últimos años un sistema de códigos de barras para facilitar la automatización del uso de sus envases por parte de los centros logísticos de sus clientes. Un sistema que también permite realizar la trazabilidad de todo el proceso de transporte de la mercancía.

Además, Euro Pool System ha diversificado sus servicios, con la incorporación de envases para otro tipo de productos frescos que también demandan los supermercados, como el pescado, la carne o, incluso, el pan y la bollería.

El aumento de las ventas no ha conseguido, sin embargo, mejorar la rentabilidad que, aun así, se mantiene elevada. En concreto, el año pasado la compañía anotó un beneficio neto de 6,5 millones de euros, un 6 % menos.

Euro Pool System España se constituyó en 1998, como filial del grupo holandés del mismo nombre. La matriz surgió solo cinco años antes cuando varias cooperativas hortícolas de Países Bajos y de Bélgica decidieron unirse para buscar un sistema único que facilitara el transporte de sus productos y que, al mismo tiempo, resultara más sostenible al ser reutilizable. Un sistema que va en la línea con la última directiva europea para limitar la utilización de productos plásticos de un solo uso.