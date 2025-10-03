Las empresas cierran Textilhogar con 1.800 encuentros de negocio con compradores internacionales
La feria, celebrada en solo tres días a causa de la alerta meteorológica, supera los 40.000 visitantes profesionales
Home Textiles Premium Textilhogar ha cerrado puertas en Feria València con un balance que el sector califica como muy positivo, tras producirse 1.800 encuentros de negocio a través de la misión inversa organizada con compradores internacionales. A pesar de la alerta meteorológica, que obligó a aplazar la inauguración y celebrar una edición exprés de tres días, el certamen, celebrado junto a Feria Hábitat, ha alcanzado cifras de asistencia ligeramente superiores a los 40.000 visitantes profesionales, igualando las estadísticas del año pasado y consolidando València como capital del diseño y del hábitat.
Desde la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), se subraya el éxito colectivo de esta edición, en la que el sector del textil hogar ha reforzado su carácter internacional y su capacidad de negocio, mostrando un pabellón especialmente atractivo, con más metros de exposición para cada participante y un diseño acogedor que ha puesto en valor la creatividad, innovación y sostenibilidad de las colecciones presentadas.
Uno de los hitos más destacados ha sido la misión inversa internacional de compradores, coordinada por Ateval con el apoyo de IVACE+i Internacional e ICEX. En solo tres días, se han celebrado más de 1.800 reuniones de trabajo, gracias a la participación de más de 100 compradores y prescriptores de 44 países, lo que supone un incremento del 25% respecto a la pasada edición.
“Textilhogar es un escaparate único para el comprador internacional y nuestras empresas cuentan con un gran potencial para crecer en los principales mercados sin moverse de casa”, ha señalado Leila Bachetarzi, directora de Internacionalización de Ateval, quien ha destacado, además, “el gran esfuerzo de selección y coordinación que garantiza reuniones realmente útiles y de alto valor estratégico para la internacionalización de nuestro sector”.
Sinergias
La cita ha vuelto a demostrar el potencial de las sinergias con el sector contract, especialmente en proyectos de interiorismo, decoración y residencial. Las empresas textiles valencianas han sabido adaptar parte de sus colecciones a estas demandas, facilitando proyectos de gran valor añadido y ampliando así sus oportunidades de negocio más allá del canal tradicional de textil hogar.
En este sentido, la celebración de la jornada profesional Hotel & Contract dentro de la feria abordó tendencias clave para el futuro del sector: sostenibilidad, personalización, artesanía, diseño experiencial, lujo consciente, bienestar y tecnología invisible.
Para las empresas asociadas a Ateval, contar con una feria de estas características en València es fundamental. “Sin moverse de casa, nuestras firmas reciben compradores de todo el mundo”, destaca Pepe Serna, presidente de Ateval. Este modelo contribuye a potenciar la faceta exportadora de la Comunidad Valenciana, reforzando su liderazgo como referente global en textil hogar.
Con más de 150 marcas expositoras, de las cuales el 70 % representaban al textil hogar de la Comunidad Valenciana, provenientes en su mayoría de l’Alcoià, El Comtat y la Vall d’Albaida, el certamen ha vuelto a ser motor de innovación, negocio y proyección internacional, con el respaldo de la patronal Ateval–Home Textiles from Spain y el instituto tecnológico Aitex. Desde Ateval se valora este éxito colectivo y se reafirma el compromiso de seguir impulsando iniciativas que consoliden la imagen del textil hogar valenciano como referente global en diseño, innovación y sostenibilidad.
Valoración positiva por parte del Consell
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado la excelente organización de las ferias Hábitat Valencia y Textilhogar, Home Textiles Premium, que se han celebrado esta semana en Feria Valencia con buenas cifras de público e interesantes contactos comerciales para las empresas valencianas participantes.
“El aplazamiento de la primera jornada de estos certámenes debido a la alerta meteorológica ha tenido una muy pequeña incidencia en la asistencia de los compradores internacionales invitados por Ivace+i Internacional a estos certámenes”, ha explicado Cano.
“En la presente edición, hemos conseguido traer a Valencia a un total de 225 compradores internacionales a Hábitat Valencia y 24 a Textil Hogar, con un gran esfuerzo tanto presupuestario como de organización por parte de Ivace+i Internacional en constante colaboración con Feria Valencia y las Asociaciones Sectoriales implicadas”, ha señalado Cano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Puente reaviva la polémica con Ruz tras el acto en el aeropuerto de Alicante: “Vino con un micrófono para grabarme”
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- Colegios con ratas en Alicante