Del mar a tierra firme: Bodega Submarina del Mediterráneo construirá un hotel y un restaurante de ultralujo en Alicante

Cuando alguien paga casi 25.000 euros por un lote de 24 botellas de vino, lo mínimo que espera es poder degustarlas en un entorno de lujo, acorde a la cantidad desembolsada. Al menos así lo entiende el fundador y director de Bodega Submarina del Mediterráneo, Pepe Marín, que acaba de embarcarse en un proyecto para construir un hotel y un restaurante de ultralujo en la provincia, con el objetivo de que los compradores de sus caldos más exclusivos puedan venir en persona a recoger sus pedidos y disfrutar de una experiencia singular.

Un pack que incluirá, entre otros, un viaje en velero hasta las jaulas de maduración que la compañía tiene sumergidas frente a la costa alicantina, donde los clientes podrán bucear para coger directamente las botellas que han adquirido.

El proyecto se desarrollará en una finca del siglo XVIII, que se rehabilitará por completo para adaptarla a su nuevo uso. Para financiarlo, la compañía ha lanzado una ronda de inversión de 4,5 millones de euros, de la que asegura que ya cuenta con el 60%.

El emprendedor y fundador de Bodega Submarina del Mediterráneo, Pepe Marín. / INFORMACIÓN

Al igual que las ventas de esta peculiar bodega, también gran parte de estos inversores proceden del exterior. En concreto, de Toronto, California, México, Bahamas, Holanda, Suiza y Brasil, según explica el propio Marín.

La iniciativa está pensada especialmente para los compradores de las colecciones de lujo de la compañía, que se comercializan bajo las denominaciones Alpha y Auctoritas. "Queremos pasar de vender vino a vender la experiencia completa", señala el emprendedor alicantino, que, no obstante, aclara que el resto de su producción seguirá comercializándose como hasta ahora, principalmente en el canal de restauración de alta gama de todo el mundo.

La historia

Bodega Submarina del Mediterráneo surgió cuando Marín, buzo de profesión, oyó hablar de las experiencias que el enólogo Raúl Pérez estaba realizando para madurar el vino bajo el mar. Decidió investigar y, de la mano de la Universidad de Alicante y de diversos laboratorios, descubrió que las microvibraciones que producen las corrientes marinas provocan una fricción de los polifenoles, que llevan a que el vino madure más rápido, pero sin perder su frescura.

La firma dispone de dos instalaciones de maduración. La primera en Alicante, donde se ubicará el proyecto del hotel boutique y el restaurante, y la segunda frente a la costa de Croacia.

En este tiempo, Marín ha buscado y seleccionado distintos viñedos repartidos por España y otros países con características únicas -como las que tiene la malvasía volcánica de Tenerife-, para conseguir producciones exclusivas. En la actualidad, ronda las 42.000 botellas anuales y su objetivo es estabilizarse en torno a las 55.000, según explica el empresario.

El impulso inversor llega tras un año de gran reconocimiento internacional. En 2024, Bodega Submarina del Mediterráneo fue galardonada en los premios Decanter, uno de los certámenes más influyentes de Europa: su Cava CV01 fue distinguido como mejor cava non vintage del mundo, y su Ribera del Duero W01 alcanzó la tercera posición en su categoría y fue reconocido como mejor vino de guarda de España.

Las botellas, en sus jaulas de maduración. / INFORMACIÓN

Estos hitos atrajeron la atención del crítico James Suckling, una de las voces más influyentes del sector, quien tras catar los vinos destacó su singularidad y confirmó una próxima visita a España para conocer de primera mano los viñedos y el innovador proceso submarino.

Proyección internacional

La proyección internacional de la compañía se refleja también en su vínculo con la alta gastronomía. Actualmente, sus vinos forman parte de la carta de once restaurantes incluidos en la lista World’s 50 Best, reforzando su posicionamiento en el segmento premium y su colaboración con algunos de los mejores chefs del mundo.

El nuevo hotel contará con un total de 16 habitaciones, que Marín confía en tener abiertas para las navidades de 2027. Por su parte, la compañía mantiene negociaciones con cocineros con estrella Michelin para que se hagan cargo del restaurante.