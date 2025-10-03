Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes

Inversores del norte de Europa han resucitado un proyecto de urbanización en el municipio de Planes, junto al pantano de Beniarrés, que había quedado finiquitado en plena crisis del ladrillo cuando solo se habían construido varias calles. Adquiridos los terrenos, los nuevos promotores anuncian la construcción de casi 500 viviendas, entre unifamiliares, casas modulares y apartamentos. Será a través de lo que ellos definen como la primera ecoaldea moderna del mundo, un complejo autosuficiente y sostenible con un impacto, aseguran, mínimo sobre el medio natural.

Fue en 2007 cuando arrancaron las obras de lo que en aquel entonces fue bautizado como La Joya de Planes, una urbanización que contemplaba la construcción de 292 chalés y que quedó bloqueado poco después, cuando se estaba procediendo a la urbanización de los terrenos y la apertura de los viales, por falta de financiación y en plena crisis inmobiliaria. Pese a los intentos para que otro grupo inversor asumiera las obras, finalmente el proyecto se abandonó sin que se pudiera llevar a efecto.

Construcción de viales en 2007, antes de que se paralizase el proyecto de la anterior urbanización. / Juani Ruz

Pues bien, transcurrido todo este tiempo, la urbanización ha resucitado de la mano de unos inversores nórdicos, que ya han adquirido los terrenos y están promocionando a través de una página web y las redes sociales el contenido de la iniciativa, ofreciendo también la posibilidad de formular reservas para las viviendas.

Bajo la denominación de la primera ecoaldea moderna del mundo, destacan que contará con 107 viviendas unifamiliares y 389 casas modulares y apartamentos, acompañados de parques ecológicos, huertos, instalaciones deportivas, una guardería, una escuela y centros comunitarios, entre otros servicios, todo ello, señalan textualmente, "junto al idílico pueblo de Planes, al borde de un lago -en referencia al pantano de Beniarrés- y rodeado de campos de olivos". Todo, explican, sobre una superficie de 600.000 metros cuadrados.

En la misma web se destaca que el objetivo es "forjar una comunidad con una huella de carbono prácticamente nula, que se integre de forma natural con el entorno y prospere tanto social como económicamente". En este sentido, subrayan que, una vez finalizado, "The Modern Ecovillage será un oasis autosuficiente, que proporcionará empleo, alimentos, soluciones energéticas y una vida 100 % sostenible, con un impacto mínimo sobre el mundo natural".

El proceso de construcción, según se indica, está coordinado por Stephen O'Donell, quien, se apunta, cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en gestión de proyectos, incluyendo la construcción de viviendas ecológicas. Trabaja, añade la información, con el arquitecto José Manuel Escobedo, que es quien está diseñando las viviendas.

Otra imagen de las obras que quedaron paralizadas. / JUANI RUZ

Respecto al cronograma de construcción, se informa que el proyecto se ejecutará por fases: una primera que constará de diez viviendas a partir de este mismo año, y una segunda que incorporará otras 50, en 2026, y que incluirá las áreas comunes básicas y la escuela. Los promotores calculan que los espacios comunitarios e infraestructuras restantes se completarán en un plazo de tres a cinco años.

El alcalde de Planes, Javier Sendra, ha confirmado los trámites que se están llevando a cabo para la ejecución de la urbanización, aunque consciente de que en su momento se generó cierta controversia y críticas sobre el impacto que iba a causar la frustrada Joya de Planes, ha querido dejar claro que el proyecto actual no se va a salir de lo que se aprobó en ese momento.

Metros de techo

Así, asegura que las calles van a ser las mismas, y sobre el hecho de que ahora se anuncian más viviendas, afirma que en ningún momento los promotores actuales podrán exceder los metros de techo programados. "Ese es el límite -enfatiza-, y a partir de ahí que hagan el reparto que consideren respecto a la tipología de las viviendas".

Por otro lado, ha destacado que la urbanización reportará beneficios al municipio. Según sus palabras, "el Ayuntamiento no va a tener que cubrir servicios de ningún tipo, porque la urbanización constituirá una entidad menor de conservación y serán autosuficientes". Lo que sí podrán disfrutar los vecinos de Planes son las instalaciones comunitarias, al tiempo que podrán optar a los puestos de trabajo que se generen en materia de mantenimiento.