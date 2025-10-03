Persax supera los 27 millones en ventas gracias al repunte de la construcción de viviendas

Cara y cruz para el fabricante de persianas Persax. La firma de la familia Ochoa logró mejorar su facturación el año pasado, gracias al aumento de la construcción de viviendas, pero redujo su rentabilidad por los menores dividendos cobrados y los problemas con su filial en México.

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la compañía anotó el año pasado una cifra de negocio de 27,1 millones de euros, un 5 % más que en el ejercicio anterior. Un incremento que la firma consiguió gracias al tirón experimentado tanto en la construcción de pisos de obra nueva, como en la rehabilitación de los de segunda mano.

Al respecto, cabe destacar que el uso de persianas sigue siendo la mejor alternativa para cumplir con las exigencias de eficiencia energética, sobre todo por lo que respecta a la entrada de calor en los inmuebles. De ahí que también sea tan importante el mercado de la rehabilitación.

Del total de ingresos, casi 21,4 millones se correspondieron con el mercado nacional; otros 3,5 millones fueron envíos a otros mercados de la UE; mientras que la exportación a países extracomunitarios sumó otros 2,5 millones, aproximadamente.

Menos beneficio

El aumento de facturación permitió que el resultado de explotación de la firma se incrementara de forma notable, hasta los 535.000 euros, aunque el resultado final presentó una caída de alrededor del 69 % por circunstancias excepcionales.

La fábrica de Persax, en imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Como explica su director general, Salvador Ochoa, por un lado, hubo una disminución de los ingresos financieros debido al sistema de cobro de dividendos establecido con su filial croata, con la que se acordó el reparto de ganancias cada dos años. El pasado fue uno de los que no se produce esta distribución.

Por otra parte, la compañía decidió dotar por completo la inversión en su participada en México, ante las disputas judiciales que mantiene con sus socios, lo también minoró el beneficio neto que, finalmente, se quedó en 106.000 euros.

No obstante, las previsiones de la firma apuntan a un nuevo crecimiento de las ventas en 2025, en el que se espera que la construcción en España siga en aumento, ante el déficit de vivienda que existe en el mercado. La compañía cuenta con una plantilla media a lo largo del año que supera los 230 trabajadores.