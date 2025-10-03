SHA arrasa en los World Spa Awards 2025 con cinco galardones
De Alicante a México: la expansión internacional de SHA revoluciona el concepto de salud y bienestar
Ya se conocen los resultados de los World Spa Awards, que celebran lo mejor del sector del spa, el bienestar y los viajes a nivel mundial. Reconocidos como referencia de excelencia dentro de la industria, estos premios distinguen a las marcas líderes que marcan nuevos estándares de calidad e innovación. Este año, entre los líderes mundiales en longevidad, SHA, ha sido premiado en las siguientes categorías:
- Mejor Programa de Longevidad del Mundo 2025: Advanced Longevity en SHA México
- Mejor Clínica de Bienestar del Mundo 2025: SHA Spain
- Mejor Retiro de Bienestar de España 2025: SHA Spain
- Mejor Retiro de Bienestar de Latinoamérica 2025:SHA México
- Mejor Retiro de Bienestar de México 2025: SHA México
Al recibir estos reconocimientos, Alejandro Bataller, Co-Fundador y Socio Director de SHA, comentó: “Estamos encantados de haber sido reconocidos en los World Spa Awards 2025 con distinciones tan significativas, como el Mejor Programa de Longevidad del Mundo por Advanced Longevity en SHA México, la Mejor Clínica de Bienestar y el Mejor Retiro de Bienestar de España por SHA España, así como el Mejor Retiro de Bienestar de Latinoamérica y de México por SHA México. Tras casi dos décadas de innovación pionera, estamos profundamente agradecidos por la confianza de nuestros huéspedes y lectores en todo el mundo. Estos reconocimientos nos inspiran a seguir ampliando los límites de la salud y el bienestar integrativos, y a transformar vidas con pasión y propósito.”
En el corazón de la filosofía de SHA se encuentra el Método SHA, basado en nueve pilares integrativos: nutrición saludable, medicina preventiva, salud cognitiva y emocional, equilibrio interior, terapias naturales, medicina estética, rendimiento físico, bienestar sexual y educación para un estilo de vida saludable. Con más de 70.000 huéspedes que han experimentado sus programas transformadores, SHA España sigue siendo el modelo de referencia para la expansión internacional de la marca, que comenzó con la apertura de SHA México, el primer medical spa auténtico de América.Reforzando aún más su presencia internacional, SHA Emirates abrirá en 2027 en Al Jurf, un santuario costero situado entre Abu Dhabi y Dubái. En plena belleza natural de Sahel Al Emarat, esta nueva ubicación llevará la filosofía integrativa de SHA a Oriente Medio, con un enfoque en la primera isla de longevidad del mundo.
