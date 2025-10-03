Una de las grandes incógnitas que se abren con la más que probable elección de César Quintanilla al frente de CEV Alicante es qué sucederá ahora con Uepal. Esta asociación nació en la primavera de 2017 para agrupar a un conjunto de organizaciones que no se sentían cómodas con la estructura autonómica que adoptaba la CEV y reivindicaban un modelo de patronales provinciales independientes, como ocurría anteriormente, cuando existía Coepa.

A pesar que no consiguieron el reconocimiento de patronal, ya que la CEV tenía más representatividad, desde entonces se han mostrado como un agente muy activo. Tras varios enfrentamientos, Uepal acabó aceptando integrarse en la estructura de la CEV como un socio más, y con la llegada de Quintanilla se produjo un nuevo acercamiento, que llevó a cambiar los estatutos de la patronal para dar más poder a las provincias.

Con el empresario alicantino en la presidencia de esta última, ya hay quién se plantea qué sentido tiene mantener una organización paralela. De momento, la intención de César Quintanilla es compatibilizar ambas presidencias y favorecer una confluencia entre las dos organizaciones. El futuro dependerá de lo que decidan sus socios.