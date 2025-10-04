Alicante Gastronómica abre las puertas a los licores centenarios chinos para España

La séptima edición de Alicante Gastronómica tiene, como uno de sus principales atractivos, la presencia de la Asociación de Empresarios Chinos en España. Es la primera vez que esta organización especializada en importación y exportación acude a la cita en el recinto ferial de Elche y su asistencia tiene un objetivo claro: abrir mercado en las zonas turísticas a uno de sus productos estrella: el baijiu, uno de sus licores centenarios que ahora solo está en los establecimientos asiáticos. También está la presencia de la cocina boliviana.

"El mes que viene esperamos estar en bares de Madrid y Barcelona", comenta Hui Chen, presidente de la asociación. El empresario ha visitado el área que la distribuidora Huilong International Trading ha montado y en la que se muestran seis marcas y muestra una botella de Fenjiu, uno de los más antiguos del país (6.000 años de historia). "La marca solo tiene 500 años", explica el personal que atiende a los curiosos que se van acercando.

"Queremos dar a conocer la riqueza de la cultura china a través de uno de sus símbolos más típicos y representativos: el licor", comenta, "para que puedan formar parte de la experiencia gastronómica de los españoles". Acostumbrados a relacionar China con el licor de arroz, este grupo de empresas trae una especie de aguardiente que es el baijiu hecho de cereales como el sorgo, desconocido para el público nacional. Su graduación llega hasta los 43 grados.

En el catálogo también traen las firmas Wuliangye, conocido como “el rey del baijiu”; Yanghe, que esperan que atraiga a consumidores jóvenes; Jingjiu, que combina licor y plantas medicinales chinas; Shaoxing Huangjiu, el clásico vino amarillo de arroz o Xijiu, de la misma región montañosa que el famoso Moutai. "La cocina china es inmensa", subraya el empresario, "con una diversidad regional extraordinaria.. Creemos que aún hay mucho por descubrir como nuestras técnica milenarias de fermentación. La gastronomía china en España es muy popular, pero todavía está asociada principalmente a restaurantes de barrio".

Autoridades y chefs han posado para una foto de familia. / AXEL ALVAREZ

"Para nosotros es muy importante conectar con empresas locales, distribuidores, hosteleros y restauradores. Ya hemos iniciado conversaciones para abrir canales", añade el presidente de la asociación. "Creemos que Alicante es un lugar ideal para empezar a conocer nuestros productos en el mercado español". Fueron precisamente, esas vías de distribución las que le trajeron a la feria y ahora empiezan cuatro días para cerrar acuerdos.

Escaparate más que provincial

El espacio está en el pabellón 2 junto al grueso de expositores institucionales. Ayuntamientos como Xixona, La Vila, San Vicente del Raspeig, Cox o Alicante, con su capitalidad gastronómica se entremezclan con escenarios como l'Exquisit de la Generalitat Valenciana o el del Patronato de Turismo Costa Blanca. La feria es un escaparate multiplano, pues hay desde expositores de vestuario para la restauración a apicultores, grandes marcas, hornos, escuelas, distribuidores, cadena de alimentación. bodegas ... es prácticamente toda la escalera de la gastronomía. Este hecho deja a entrever la cantidad de empresas que viven alrededor de esta industria.

Doce de las 46 bodegas de la DO de Vinos de Alicante están presentes. Su gerente Eladio Martín considera que "tenemos que estar como parte de la gastronomía". "Viene mucha gente de la provincia y no hay tantos eventos de estas características", añade. El representante de la DO diferencia entre el escaparate para darse a conocer al público y la jornada del lunes, que es de ámbito profesional y enfocada a las relaciones.

Jesús Navarro y Ágatha Ruiz de la Prada, en Alicante Gastronómica con una caja de los nuevos molinillos. / INFORMACIÓN

Como él, está Olis d'Alacant. El proyecto trata de poner en valor el aceite de la provincia. José Vicente Andreu, presidente de Asaja, considera que la feria es una "ayuda para las empresas de cercanía. "En este certamen están todas las figuras de calidad (denominaciones de origen) como la uva o el turrón o los nísperos", subraya como oportunidad para divulgar el producto local. A unos cuantos metros, está Melímera. Es una empresa familiar de Elche que, antes tenía tienda en la calle Almórida. "Ahora estamos solo online", comenta Pedro García, apicultor. "Somos productores. Somos kilómetro cero y, por eso, ponemos miel de Elche". Padre e hijos confían en retomar contacto con clientela y situarse en la mente de otros muchos.

Novedades

Ellos llevan cuatro ediciones, casi desde el principio, como otros que buscan en las experiencias atraer al público joven. En la primera jornada, se vieron algunas colas y una de las destacadas fue el "túnel de los sentidos" creado por Black Flame, una firma de licores ilicitana. El juego de luces provoca curiosidad y también lo producen las figuras conocidas como Martín Berasategui que estádetrás de uno de los productos de quinta generación de Marufina, una marca de Santa Pola, o de Ágatha Ruiz de la Prada.

La diseñadora y empresaria ha generado diferentes alianzas en la provincia y este año ha presentado, junto a Jesús Navarro, director general de Carmencita, una línea de molinillos. El directivo ha asegurado que la "tendencia es simplificar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, a la hora de cocinar. Estos lanzamientos, que van dirigidos a este público que tiene poco tiempo es una de nuestras líneas de trabajo. Así, explica el empresario que, junto al "rediseño adaptando la marca y el packaging a los nuevos consumidores, estamos haciendo una política de comunicación donde intervienen los influencers, las redes sociales, el mundo digital, en definitiva, con recetas hechas con un dinamismo y facilidad".