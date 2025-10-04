La Diputación de Alicante y AEFA galardonan a Grupo Iñesta por sus 40 años de trayectoria

Grupo Iñesta, que ha sido recientemente galardonado en los Premios AEFA con el Premio Diputación Provincial de Alicante por su contribución a la vanguardia de la agricultura, cuenta con una trayectoria de cuarenta años al servicio de la agricultura desde una empresa familiar que ha apostado de forma constante por la I+D+i y por una estrategia decidida de internacionalización. Actualmente trabajan junto a agricultores y distribuidores en más de 35 países, con un propósito claro: impulsar una agricultura más rentable, eficiente y sostenible.

En Grupo Iñesta son especialistas en la investigación, formulación, fabricación, envasado y comercialización de productos líquidos para la agricultura. Cuentan con un equipo humano excelente, un laboratorio de última generación y un proceso de fabricación cuidadosamente diseñado que les permite ofrecer fertilizantes elaborados con materias primas de máxima calidad y residuo cero, adaptados a múltiples cultivos y climas. Este saber hacer, siempre respetuoso con el medio ambiente, les ha permitido consolidarse como un aliado estratégico de agricultores de todo el mundo, tanto en explotaciones extensivas como intensivas.

Cabe destacar que han sido pioneros en el desarrollo de fertilizantes especiales e inductores de defensas, y en su aplicación en cultivos extensivos. A día de hoy continúan creciendo gracias a la investigación y al desarrollo de soluciones tecnológicamente cada vez más avanzadas, con un objetivo que guía todas sus decisiones: maximizar la productividad y la rentabilidad del agricultor, cuidando a la vez los recursos del entorno.

Misión, propuesta y gamas

La misión de Grupo Iñesta es innovar de manera constante para contribuir a un modelo de agricultura sostenible, capaz de extraer el mayor rendimiento de los recursos disponibles y de conducir a cosechas de máxima calidad. Así, cubren las necesidades clave de cada cultivo: nutricionales para un crecimiento óptimo, bioestimulantes que mejoran la absorción y eficiencia de los nutrientes, antiestresantes y potenciadores para hacer los cultivos más resistentes ante condiciones adversas, inductores de defensas, que actúan como «vacunas» para las plantas y refuerzan su protección natural, y fertilizantes residuo cero que facilitan una agricultura sostenible y conforme a los estándares más exigentes.

Los objetivos de esta empresa familiar se resumen en cuatro compromisos operativos: aportar soluciones innovadoras, responder a los nuevos retos agrícolas, generar tecnología respetuosa con el medio ambiente y acompañar al agricultor como socio estratégico de su mejora productiva.

Investigación e innovación permanentes

El buen hacer de su departamento técnico ha impulsado una evolución continua: de productos nutricionales (correctores y aminoacidos) a productos de alto valor añadido como bioactivadores e inductores de autodefensa, que exigen precisión en su diseño, ensayo y fabricación. Este avance es posible gracias a un compromiso firme con la I+D+i, que hoy se traduce en nuevas líneas de investigación biotecnológica y bioquímica orientadas a la eficiencia nutricional y la reducción del impacto ambiental. Otro de sus objetivos recae en el potenciamiento de la resistencia de las plantas mediante la inducción de defensas a través de tecnologías novedosas como el priming vegetal, frente a plagas y enfermedades emergentes.

Para sostener ese ritmo de innovación, Grupo Iñesta dispone de un área técnica específica en sus instalaciones principales. Este espacio integra la oficina técnica y el laboratorio, y opera como núcleo de su desarrollo tecnológico. La adaptación a una agricultura moderna, más técnica y sostenible, requiere un enfoque multidisciplinar: su equipo reúne especialistas formados en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, capaces de transformar el conocimiento en soluciones aplicables, seguras y escalables.

Un aliado global del agricultor

En Grupo Iñesta transforman la agricultura a través de la investigación constante y la tecnología de vanguardia, garantizando calidad y máximo rendimiento con respeto al medio ambiente. «Nos mantenemos a la vanguardia porque escuchamos al agricultor, entendemos sus desafíos y convertimos sus necesidades en productos que marcan la diferencia en campo», apuntan desde la empresa. Ese es el sentido último del reconocimiento otorgado por AEFA: «Valida una trayectoria de más cuatro décadas y nos empuja a seguir liderando la fertilización líquida avanzada, con una visión clara y compartida para seguir alimentando, juntos, a un mundo que no deja de crecer», matizan los responsables de Grupo Iñesta.

Contacto y ubicación

Email: contact@grupoinesta.com

Teléfono: 965 601 511

Accede a su sitio web aquí