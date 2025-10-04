«La IA nos permite avanzar hacia una medicina personalizada y preventiva»

Guiomar Niso, directora del Grupo de Neuroimagen del Instituto Cajal CSIC y vicepresidenta de la Academia Joven de España, participa en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que se celebra el 5 y 6 de noviembre bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA»

¿Cómo nació su interés por aplicar la IA al estudio de la actividad cerebral?

Siempre me ha fascinado el cerebro humano y cómo una masa de apenas dos kilos contiene la complejidad de nuestro comportamiento. Estudié ingeniería de telecomunicación y me intrigaba relacionar lo aprendido con la neurociencia: si codificamos señales para transmitir voz, ¿por qué no descifrar las que genera nuestro propio cerebro? A eso he dedicado mi carrera, incorporando estadística, aprendizaje automático y ahora grandes modelos de lenguaje para interpretar la enorme cantidad de datos que se generan. La inteligencia artificial ayuda a identificar patrones ocultos, pero requiere datos rigurosos y bien procesados, por eso diseño metodologías abiertas y reproducibles. Cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca a entender los secretos del cerebro y a mejorar la vida de las personas.

Lidera el Grupo de Neuroimagen del Instituto Cajal del CSIC. ¿Qué avances recientes destacaría de su equipo en la caracterización de la actividad cerebral en personas sanas y en el estudio de enfermedades neurológicas?

En el Grupo de Neuroimagen del Instituto Cajal del CSIC desarrollamos herramientas para caracterizar la actividad cerebral humana. Comenzamos estudiando a la población sana, ya que comprender su funcionamiento es esencial para identificar qué cambia en distintas enfermedades neurológicas. Colaboramos con hospitales como el Ruber Internacional y el Ramón y Cajal para crear aplicaciones que permitan a los neurólogos localizar con precisión áreas epileptogénicas y apoyar decisiones críticas antes de una cirugía. También investigamos cómo se alteran la actividad cerebral durante el envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, creando herramientas que detectan alteraciones desde sus fases más tempranas. Además, contribuimos al desarrollo de estándares y herramientas abiertas, convencidos de que compartir datos y métodos multiplica el impacto de cada descubrimiento y acelera el avance del conocimiento.

¿Qué papel juega la apertura de datos en el avance de la neurociencia y cómo puede potenciar aún más la colaboración con la IA?

Para mí, la ciencia abierta es fundamental: llegará un día en que simplemente se diga ciencia, porque si no es abierta y transparente, no es ciencia. Muchos estudios no son reproducibles por falta de acceso a datos, código o métodos, pero la comunidad científica empieza a ser consciente del impacto de compartir. «Somos lo que somos porque nos apoyamos en hombros de gigantes», por eso los resultados deben ser robustos y confiables. Si cada grupo trabaja de forma aislada, los avances son lentos y sesgados, especialmente en IA; en cambio, compartir bajo estándares comunes permite reproducir, comparar y entrenar modelos sólidos. Además, la investigación se financia con fondos públicos y es preocupante que gran parte de los datos no trascienda: compartir es transparencia y un deber ético. La apertura multiplica el valor del conocimiento y acelera la innovación, convirtiendo el esfuerzo individual en un progreso colectivo.

¿Qué oportunidades ofrece la IA para transformar la medicina hacia un modelo más preventivo, preciso y personalizado?

La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para transformar la medicina: permite pasar de un modelo reactivo a uno predictivo, anticipar problemas, personalizar terapias y evitar complicaciones. Sin embargo, debemos avanzar con responsabilidad: un exceso de delegación puede hacer perder especialización, los modelos pueden reproducir sesgos y plantean dilemas éticos de privacidad, transparencia y rendición de cuentas, además de un impacto ambiental. Este Fórum será una oportunidad para reflexionar sobre cómo aprovechar la IA de forma ética, eficiente y sostenible, combinando innovación con responsabilidad y poniendo siempre en el centro a las personas.

Muchas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la ELA todavía carecen de respuestas. ¿Cree que la inteligencia artificial y tecnologías emergentes como la computación cuántica nos acercan a soluciones que hoy parecen inalcanzables?

La inteligencia artificial ya nos ayuda a descubrir patrones sutiles en grandes bases de datos y la computación cuántica promete acelerar cálculos que hoy llevarían años. Estas tecnologías marcarán un antes y un después en el estudio de enfermedades neurológicas, como lo hicieron en su día los ordenadores o nuevas técnicas de medición. Pero no todo es tecnología: lo fundamental es formular buenas preguntas científicas, crear modelos sólidos y diseñar estudios rigurosos. La investigación es una carrera de fondo y probablemente aún falten años para hablar de curas definitivas, aunque cada pequeño avance nos acerca a ese objetivo y motiva a seguir adelante.

