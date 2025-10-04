El exministro Jordi Sevilla sobre Almaraz: "El cierre de las nucleares sería el error más grave en años"

El exministro de Administraciones Públicas socialista, Jordi Sevilla, ha defendido este sábado la continuidad de la central nuclear de Almaraz. En el marco de la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra en Galicia, el economista ha manifestado que si no hubiera tenido que asistir a este evento, habría estado en Navalmoral de la Mata, donde esta mañana se ha celebrado un acto para la presentación de la Alianza por Almaraz, un frente común para evitar el cierre de la planta cacereña promovido por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, que ya aglutina a más de 80 instituciones y colectivos

En su intervención, Sevilla ha señalado que el informe Draghi incluye un párrafo "explícito" en el que insta a que" no se cierren las centrales nucleares que existen". "Eso conecta con todo el debate de la energía, de su precio, de la seguridad, de los apagones, etcétera", ha indicado. "Ahí estamos incumpliendo ya de entrada, como país, una de las recomendaciones de Draghi, en lo que desde mi punto de vista sería, de continuar siendo así, el error más grave de política económica que habríamos cometido en los últimos años", ha expresado.

Cabe señalar que el informe 'El futuro de la competitividad europea', llamado comúnmente el informe Draghi, es un análisis que solicitó la Comisión Europea al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi para analizar el estado de la economía europea y cómo reactivarla. Un año después de su publicación, Draghi ha criticado la inacción de los gobiernos y, en especial, la ausencia de una vía clara para financiar las inversiones necesarias.

Por otra parte, destacar que en el evento que se ha desarrollado en el municipio moralo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que bajará la ecotasa a la central de Almaraz para tratar de evitar su cierre. Según el calendario acordado por las empresas energéticas y el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, la planta cacereña será la primera en desconectar los dos reactores en noviembre de 2027 (Unidad 1) y octubre de 2028 (Unidad 2).