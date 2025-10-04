Manuel Ríos Arias, reconocido con el Premio Joven Alma Empresaria

El pasado jueves en el marco de los XXX Premios AEFA celebrados en el Teatro Wagner de Aspe, Manuel Ríos Ariasse convirtió en el primer galardonado con el Premio Joven Alma Empresaria, un nuevo reconocimiento creado por la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante para poner en valor el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones. De esta forma se distinguía en Ríos a ese perfil que impulsa el presente sin olvidar las raíces, que entiende la empresa como una vocación con valores y una responsabilidad compartida. El premio subraya su liderazgo, compromiso y visión de futuro dentro del ecosistema empresarial alicantino.

Visiblemente emocionado al recoger el galardón de manos de Patricia Belmar, Daniel Torregrosa y Guillermo Campos, miembros de la junta directiva del Fórum de AEFA, Ríos agradeció el reconocimiento con unas palabras que reflejan cercanía y gratitud: «Es un honor y un orgullo que se valore tu trayectoria, y si además te siguen considerando joven pasados los cuarenta, se agradece aún más». También dedicó un recuerdo a quienes le han acompañado en su camino: «Gracias a Maite Antón, presidenta de AEFA, y al Fórum por hacer esto posible. Pero, sobre todo, gracias a mis padres, a todas las personas que han trabajado y trabajan conmigo creyendo en mi proyecto, a mis amigos y, por último, a mi mujer y a mis hijas».

Una trayectoria marcada por la formación y el compromiso

El perfil de Manuel Ríos Arias es el reflejo de un emprendedor con formación sólida y experiencia internacional. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Alfonso X El Sabio, decidió en 2012 dar un paso adelante y emprender la creación de MOHURE, firma especializada en consultoría de recursos humanos. Cinco años después, en 2016, cofundó también Menosquince, otro proyecto con el que mostró su espíritu innovador y su capacidad para diversificar en distintos sectores. Además, desde 2018 es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Alicante y entre 2021 y 2024 ejerció como presidente del Fórum de AEFA, lo que le permitió reforzar aún más su vinculación con el ámbito de la empresa familiar, especialmente a través de la Corporación Empresarial Vectalia, su empresa familiar de referencia.

MOHURE: mucho más que recursos humanos

La historia de Manuel está estrechamente ligada a la de MOHURE. La empresa nació en 2012 con el firme propósito de transformar las compañías a través de 3 ejes fundamentales: atraer y conectar talento, facilitar el acceso a subvenciones estratégicas y diseñar planes de desarrollo que impulsen el crecimiento de sus equipos.

Su evolución reciente se refleja en el traslado de su sede a la Playa de San Juan, un movimiento que simboliza crecimiento y apuesta por la innovación.

MOHURE se ha posicionado como aliado estratégico para las empresas en un contexto laboral en constante transformación. Identifica retos tan complejos como el envejecimiento de la población, que para 2050 representará más del 36% de los habitantes en España, o el cambio de mentalidad laboral, donde cada vez más profesionales buscan equilibrio entre vida personal y trabajo. Además, señala la creciente demanda de perfiles ligados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el análisis de datos y la automatización, sin olvidar la importancia de reforzar la formación en oficios tradicionales como carpintería, soldadura o mantenimiento industrial.

Para dar respuesta a estas necesidades, MOHURE no solo trabaja en selección de personal, sino que también impulsa programas de formación y desarrollo personalizados para mejorar tanto competencias técnicas como habilidades blandas: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y capacidad de adaptación. Su área de subvenciones facilita que las compañías puedan afrontar inversiones en contratación, apertura de nuevos negocios, digitalización o I+D, apoyando así su competitividad y sostenibilidad.

Ubicación y contacto

Teléfono: 965 057 823/ 661301020

Email: hola@mohure.com