Los Premios AEFA reconocen la responsabilidad empresarial

El Teatro Wagner de Aspe fue, el jueves 2 de octubre, escenario de un acontecimiento muy especial: la celebración de los XXX Premios AEFA, una gala que no solo ha servido para reconocer a empresas y empresarios destacados, sino también para reivindicar el papel esencial de la responsabilidad en nuestra sociedad, tanto desde la perspectiva individual como desde la colectiva que nos corresponde como sociedad civil.

Más de 300 personas del ámbito empresarial, político y social se dieron cita en este acto que conmemoró tres décadas de historia de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA). Una trayectoria que, como recordó su presidenta, Maite Antón, representa «treinta años de compromiso y de responsabilidad. Responsabilidad como familias, como empresarios y como ciudadanos. Responsabilidad hacia nuestros hijos y hacia nuestros padres, hacia nuestros equipos y hacia nuestra sociedad».

Sus palabras no fueron solo un repaso a la labor de la entidad, sino una invitación a reflexionar sobre la necesidad de adoptar una actitud consciente y comprometida en cada uno de los papeles que desempeñamos en nuestra vida cotidiana. Una actitud que va desde lo personal hasta lo colectivo, desde la familia hasta la comunidad.

La empresa familiar como ejemplo de responsabilidad

Antón evocó la historia del propio Teatro Wagner, promovido por José Terol, hijo de una familia humilde que emigró a Alicante y triunfó como empresario. Su empeño en levantar un teatro de mil localidades en un municipio de apenas seis mil habitantes se convirtió en símbolo de visión, esfuerzo y compromiso con la sociedad, esencia de la empresa familiar.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, junto a los colaboradores de los Premios: Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y CaixaBank. / .

En su discurso, la presidenta de AEFA también señaló la importancia de la colaboración con las administraciones públicas para afrontar retos clave como la financiación, las infraestructuras y el agua. Reclamó una financiación justa para la provincia, recordando que desde 2008 el déficit acumulado supera los 4.000 millones de euros, lo que supone un lastre para el desarrollo. Y puso el foco en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua, concebido como un bien común y no como un motivo de enfrentamiento político.

Este mensaje enlaza directamente con la idea central del aniversario: que la responsabilidad no solo incumbe a las empresas o a las instituciones, sino que debe ser compartida por todos como sociedad civil.

Galardones que inspiran

Los XXX Premios AEFA reconocieron a empresas familiares cuya trayectoria se ha convertido en inspiración para el conjunto de la sociedad. La gala estrenó el galardón Joven Alma Empresaria, entregado a Manuel Arias Ríos, quien destacó el valor de sentirse acompañado por familiares, amigos y colaboradores en un proyecto que, más allá de lo económico, es una forma de vida.

El Premio CaixaBank recayó en Furgonetas Demetrio, un proyecto que comenzó hace cuatro décadas con una pequeña flota y que hoy es símbolo de esfuerzo colectivo y fidelidad a los valores familiares. Su fundador, Demetrio Villena González, recordó que «esto es más que una empresa, es un equipo y una gran familia».

Por su parte, el Premio Diputación de Alicante fue para el Grupo Iñesta, ejemplo de innovación en el sector agrícola y de apuesta decidida por la investigación y la internacionalización. Su director, Alfredo Iñesta Beltrá, dedicó el reconocimiento a su padre y subrayó que el verdadero motor del crecimiento siempre ha sido el equipo humano.

El Premio de Honor Manuel Peláez Castillo distinguió a Ignacio Osborne Cólogan, quien reflexionó sobre el valor de las instituciones frente a las personas: «Nosotros pasamos, pero las instituciones perduran». Un recordatorio de la importancia de construir legados que trasciendan lo individual.

Finalmente, el Premio Generalitat Valenciana fue para La Española, una de las marcas más reconocidas dentro y fuera de España. Su trayectoria es ejemplo de adaptación a las nuevas tendencias y de compromiso con la sostenibilidad, pilares que conectan pasado, presente y futuro en la empresa familiar.

XXX Gala Premios AEFA /

Un modelo económico y social

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, definió a la empresa familiar como un espejo en el que debe mirarse toda la sociedad: constancia, esfuerzo y capacidad de levantarse ante la adversidad. A estas virtudes se suman la innovación, la creación de empleo y el compromiso con el territorio, factores que hacen de este modelo empresarial un motor económico y social insustituible.

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos de la Diputación Provincial, Carlos Pastor, elogió el papel esencial de la empresa familiar como motor económico y social de la provincia. Destacó que «los premiados son un claro ejemplo del esfuerzo, la visión y el arraigo que representa este modelo empresarial» y puso en valor la trayectoria de la asociación: «AEFA lleva 30 años reconociendo a quienes sostienen la provincia. Treinta años de trabajo riguroso, que demuestran que la empresa familiar alicantina tiene hoy una voz sólida y respetada en nuestro territorio».

Por último, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, recordó que el 94 % del tejido empresarial valenciano es de carácter familiar, una cifra que demuestra su peso decisivo en la economía y en la identidad de la Comunitat.

Treinta años mirando al futuro

La celebración de los XXX Premios AEFA no fue solo un homenaje al pasado, sino un ejercicio de responsabilidad con el futuro. Como señaló Maite Antón, la empresa familiar no es solo economía, es también cultura, territorio y sociedad. Su misión va más allá de generar riqueza: consiste en mantener vivas nuestras raíces y generar bienestar colectivo.

Los ejemplos reconocidos en esta gala son prueba de que el valor, el arrojo, la capacidad de innovación y el compromiso con el territorio son semillas que, cuando se cultivan con responsabilidad, florecen en beneficio de toda la sociedad.