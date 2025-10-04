Los sectores alicantinos, optimistas ante el relevo en CEV Alicante

La feria de Alicante Gastronómica congregó este viernes a numerosos representantes empresariales. Tras confirmarse que la provincia solo contará con un candidato a la presidencia de CEV Alicante, los sectores relevantes han celebrado que el cambio se haga dentro de la normalidad, si bien la intensidad de las reacciones iba por barrios. En líneas generales, el empresariado ha aplaudido tanto la gestión como la actitud del presidente de CEV Alicante saliente, Joaquín Pérez y, por otra, se ha recibido con optimismo y expectación la llegada de César Quintanilla.

Nadie ha querido entrar de lleno en el tema de los equipos, aunque el empresario Javier Reina, actual asesor de Presidencia de la patronal en Alicante, se ha querido adelantar a cualquier futura sesión y se ha quitado del foco, causando baja en la CEV como empresa, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. Con el camino completamente despejado, César Quintanilla tendrá que aterrizar muchos temas la próxima semana.

Es cierto que, en el recinto ferial, el grueso de asistentes están vinculados de una manera u otra con Uepal, asociación de la que el candidato a la presidencia, ostenta la máxima representación. Aunque el empresario aun no ha podido reunirse con las asociaciones de su propia organización por encontrarse de viaje de trabajo, los mensajes han cruzado a un lado y otro del charco. Hay que recordar que dentro de Uepal hay socios como la Federación de Obra Pública (FOPA), desde donde se mostraba contentos por el nuevo representante que tendrá la provincia.

Desde Asaja, que ha jugado un papel clave en la intermediación en las conversaciones, también han celebrado la llegada de Quintanilla y, sobre todo, han hecho ver tanto el trabajo de Pérez y su equipo como el reto que viene por delante, en referencia a la oportunidad para superar viejas heridas y la separación que hasta ahora se ha dado en el seno del empresariado a cuentas de la ya desaparecida Coepa.

Al margen del foco gastronómico, desde Fempa se considera que es llega una nueva etapa y, ante todo, se ha puesto de valor que el candidato a sustituir a Salvador Navarro, Vicente Lafuente, como presidente del metal valenciano y, por lo tanto un conocedor de los problemas y retos del sector. En este sentido, se ha querido ser respetuoso con los tiempos de entrada y salida y se han centrado en realizar una transición ordenada, donde no se pierda fuerza.

En esta línea, se han manifestado desde Hosbec, conocedores del potencial y su fuerza empresarial. Desde la patronal hotelera, se ve este tiempo de cambio con normalidad y se apunta a la importancia de seguir defendiendo los intereses del empresariado de la provincia y la vertebración de la Comunidad. Hosbec, que tiene la presidencia de la Confederación autonómica, está convencida de que el programa y los objetivos en materia turística de los candidatos se alinearán perfectamente con los objetivos de la asociación.

De esta manera, parece que tanto Quintanilla como Lafuente, aunque tienen la ventaja de ser únicos candidatos, tendrán que dedicar tiempo a convencer más allá de su victoria.