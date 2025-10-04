«Talento, infraestructuras y territorio, claves para consolidar Alicante como polo tecnológico líder»

El 5 y 6 de noviembre se celebra el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante. ¿Cuál va a ser su aportación al mismo?

La edición del Foro de este año ocurre en un momento decisivo para la IA, en el que estamos viendo su enorme potencial pero también algunos de sus riesgos. Durante esos días Alicante se va a convertir en epicentro de la tecnología y vamos contar con algunas personas que están construyendo el futuro. Mi conferencia versará sobre cómo la IA está impulsando los avances científicos. Comentaré algunos ejemplos de cómo las máquinas están realizando descubrimientos científicos de manera autónoma y qué implicaciones tiene esto para todos nosotros. Espero que mi presentación estimule una conversación más allá del Foro sobre los riesgos y las oportunidades de la IA y que sirva para subrayar la necesidad de mantener un debate informado, abierto y sereno sobre el papel que la IA desempeña en nuestras vidas y en la economía.

Usted ha logrado trasladar la investigación que lleva a cabo en la Universidad de Alicante a aplicaciones industriales reales. ¿Cuál considera su mayor «salto al impacto»?

En la Universidad de Alicante contamos con grupos de investigación reconocidos internacionalmente como acaba de destacar el prestigioso ranking Elsevier-Stanford. En mi caso, considero que mi mayor «salto al impacto» ha sido el desarrollo y comercialización de catalizadores que hoy se emplean en plantas químicas de todo el mundo. Más allá de su relevancia tecnológica, estos catalizadores contribuyen de forma tangible a la reducción de las emisiones de CO₂.

Sus catalizadores híbridos prometen electrificar procesos químicos con hasta un 40 % de ahorro energético. ¿En qué operaciones concretas ve una adopción más inmediata y qué barreras regulatorias o técnicas quedan por resolver?

La industria química depende en gran medida de los combustibles fósiles, lo que nos hace muy vulnerables, como vimos con la crisis del gas ruso. Además. para cumplir con los objetivos de descarbonización, es fundamental sustituir estas fuentes de energía por energías renovables. Para contribuir a este doble objetivo, en nuestro grupo de investigación hemos desarrollado y patentado una nueva familia de catalizadores que se calientan mediante microondas de forma mucho más eficiente, utilizan energía renovable y generan menos residuos gracias a las nanopartículas que introducimos en su interior. Actualmente, estamos en conversaciones con varias empresas para comercializar esta tecnología.

Usted es uno de los firmantes de de la Declaración de Estocolmo y ha liderado la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) en los años 2022–23 En su opinión ¿Qué marcos internacionales faltan para acelerar la descarbonización química apoyada en IA y nanotecnología?

Hace unos meses, un grupo de científicos de todo el mundo fuimos invitados por la Fundación Nobel para presentar nuestra investigación en Estocolmo. Sin embargo, no queríamos que todo se quedara en un mero intercambio de resultados científicos, por lo que decidimos redactar un documento con medidas muy concretas al que llamamos la Declaración de Estocolmo de Química para el Futuro que sirva de hoja de ruta para que la química liderara la transición hacia una economía más sostenible, resiliente y próspera. Desde entonces, cientos de científicos y organizaciones internacionales se han adherido a la Declaración. Por otro lado, en la IUPAC colaboramos con gobiernos, empresas e instituciones científicas para abordar este desafío global, estableciendo estándares internacionales que integren innovación, sostenibilidad y gobernanza, y permitan a la industria avanzar de manera coordinada y efectiva hacia la descarbonización.

Junto a científicos de EEUU y Europa acaba de publicar un articulo en una de las principales revistas científicas sobre los retos y oportunidades que representa la IA en el descubrimiento científico ¿podría resumirnos los principales puntos?

En este artículo analizamos cómo la IA está acelerando de manera significativa el descubrimiento científico. De hecho, algunos hallazgos recientes, como el descubrimiento de nuevos antibióticos altamente eficaces, han sido posibles gracias a la IA. Sin embargo, también señalamos que sin supervisión humana la IA podría limitar la creatividad, favoreciendo la proliferación de investigaciones incrementales con poco valor científico real. Por ello, proponemos algunas medidas concretas para combinar la extraordinaria capacidad de la IA con la intuición, originalidad y ética humanas, asegurando que esta tecnología potencie el progreso científico de manera responsable, sostenible y eficaz.

Ha sido nombrado «Honorary Fellow»por la Sociedad Química de China y «Honorary Visiting Professor» en Tsinghua. ¿Qué líneas de colaboración con China considera estratégicas para España en química verde e IA?

Ya en 2017, China lanzó el «Plan para el desarrollo de la nueva generación de IA» y desde entonces ha dedicado enormes recursos a este objetivo. China cuenta con más especialistas en este área que cualquier otro país y ha apostado de manera decidida por la colaboración público-privada, lo que ha permitido que algunas de sus empresas se conviertan en actores clave en el panorama global. Por eso, hoy es uno de los líderes mundiales en IA. Desde hace 15 años colaboro con investigadores chinos, por lo que he tenido el privilegio de ver esta evolución de primera mano. Gracias a las posiciones que mencionaba, he podido observar una nueva generación que ya no es simplemente nativa digital, sino nativa IA, integrando esta tecnología en todos sus procesos y dispositivos, donde la IA está prácticamente omnipresente. Para España, resulta fundamental fomentar alianzas estratégicas en investigación, desarrollo de materiales avanzados e innovación industrial sostenible, aprendiendo de sus modelos de cooperación público-privada.

¿Qué piezas del ecosistema local (talento, infraestructuras, financiación, industria) habría que reforzar para convertir la provincia en un polo tecnológico?

Para convertir la provincia de Alicante en un polo tecnológico, debemos reforzar de manera integral todas las piezas del ecosistema local. El talento es clave: Alicante ya cuenta con universidades y centros de investigación que deben fortalecerse y expandirse para atraer y retener profesionales altamente especializados. Las infraestructuras necesitan centros de datos y espacios colaborativos que impulsen la economía digital. Pero nada de esto será posible sin el concurso de recursos, proyectos y grandes iniciativas público-privadas. En este contexto, la industria debe transformarse hacia sectores estratégicos, conectando investigación con el desarrollo de productos y servicios innovadores. Solo si abordamos de manera coordinada talento, infraestructuras y territorio, Alicante podrá consolidarse como un polo tecnológico líder.

¿Si tuviera que priorizar tres hitos alcanzables (científicos, industriales y de política pública) para descarbonizar la industria química, ¿cuáles pondría en la hoja de ruta y por qué?

Propondría tres estrategias complementarias: primero, desarrollar procesos de captura y conversión de CO2 que nos permitan reducir nuestra huella de carbono; segundo, electrificar los procesos industriales para sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables; y tercero, fortalecer nuestro ecosistema innovador y emprendedor, eliminando barreras innecesarias, ofreciendo incentivos adecuados y centrando los fondos europeos en proyectos realmente transformadores. Solo de esta forma España podrá convertirse en un país líder en sostenibilidad, competitividad e innovación industrial. Finalmente, quiero invitar a todos a asistir al IV Foro Europeo de Inteligencia Artificial, un evento gratuito que reunirá a algunas de las personas que están construyendo el futuro. En este encuentro, las conversaciones no solo son interesantes, sino que, como ha sucedido en ediciones anteriores, se traducen en proyectos sociales y empresariales de impacto.