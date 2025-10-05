AEPA premia a Teresa Antón por su trabajo en el mundo rural

La octava edición de los premios de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante, (AEPA) se consolida como un punto de encuentro y de reivindicación. La gala sirvió para reconocer la trayectoria de Teresa Antón, fundadora Asaja Mujeres Alicante, por su importante labor en el impulso, apoyo, desarrollo y visibilidad de las mujeres en el mundo rural.

Estos premios son un homenaje a mujeres y organizaciones que han evolucionado hacia la excelencia y con los cuales Aepa comparte valores y compromiso. La Gala, que se celebra cada dos años, contó con numeras autoridades y sirvió para que su presidenta, Marcela Fernández, lanzara un mensaje directo: “Necesitamos mujeres que no pidan permiso, sino que ocupen espacios, y que generen impacto. Se pueden construir empresas con alma, crecer sin perder la esencia de nuestros valores y dejar huella sin pisar a nadie”.

Foto de familia de las premiadas por AEPA este 2025. / INFORMACIÓN

Otros reconocimientos

En el evento, también se reconoció a otras profesionales:

• Premio Caja Rural Central - Mujeres que Cambian el Mundo, Rocío Pajares Salinas, CEO del grupo empresarial Panter, por su gran contribución a la sociedad diseñando y fabricando un calzado que es referente mundial en salud, bienestar y buena calidad de vida con el mínimo impacto medioambiental.

• Premio AEPA 2025 Emprendimiento e Innovación, Women in AI, por amplificar voces, crear oportunidades y promover la participación equitativa de mujeres y niñas en el ecosistema de IA en España.

• Premio AEPA 2025 Igualdad, Teresa Sanjurjo González, directora de la Fundación Princesa de Asturias desde 2009, por su compromiso con la visibilidad del talento femenino desde la cultura, y por impulsar un liderazgo ético e integrador al frente de la Fundación Princesa de Asturias.

• Premio AEPA 2025 Talento Joven, Mercedes Rodríguez Pastor, directora creativa de Alfombras Hispania.

• Premio AEPA 2025 Mujeres con Valor, Ana Maruenda Sanchiz, directora general de Alcudia Servicios y Obras.

• Premio AEPA 2025 a los Mejores Expedientes Académicos Femeninos de la Universidad de Alicante a Aitana Chillón Hernández, curso 23-24 y Elena Gascó González, curso 24-25

• Premio AEPA 2025 a los Mejores Expedientes Académicos Femeninos de la Universidad Miguel Hernández de Elche a Lena Pina Modrego, curso 23-24 y Laura Palao Molla, curso 24-25

A la gala asistieron más de 200 personas. Además de la Junta Directiva y asocidas, la entrega de premios contó con la presencia, entre otros, del director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés Vélez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el de Elche, Pablo Ruz; la de Santa Pola, Loreto Serrano, o el presidente de Avecal, Vicente Pastor.