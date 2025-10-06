Barahona (Feneval): "Nos preocupa que no se valore todo lo que el turismo hace por la economía local"

¿Qué objetivos se han marcado para la convención que celebran este martes en Benidorm?

Reunir a todo el sector del alrededor de los problemas y analizar sus problemas y circunstancias. El sector de los «Rent a car» (RAC) está muy vinculado al turismo y muy vinculado al automóvil. De hecho, somos aproximadamente el 20% de los vehículos que se compran nuevos en España, que es una parte muy importante. Damos servicio a más de 30 millones de turistas de los que visitan nuestro país. En este sentido, el alquiler de vehículos tiene un efecto repartidor de riqueza. En definitiva, se trata de reunir a todo el ecosistema del RAC.

Superada la pandemia y con el turismo en cifras récord, ¿cómo se presenta el año?

Va a ser un buen año, pero no es un año extraordinario, como podíamos haber previsto. La duración de los alquileres es un poco más corta. Han cambiado las costumbres y ahora necesitamos más clientes para vender el mismo número de días. Sin duda, estos vienen con, aproximadamente, una cantidad similar de dinero y, sin embargo, se encuentra que los precios son más altos, con lo cual queda menos dinero para el coche de alquiler. Antes (de la pandemia) los alquileres estaban cerca de la semana y ahora están alrededor de 5 días. También hay que tener en cuenta que, sin duda, el cliente se ha hecho más digital y planifica más.

¿Les preocupan los mensajes de turismofobia?

Nos preocupa que no se valore lo que ha hecho el turismo por la economía local, de la zona. Nos parece que el turismo debe gobernarse, debe de legislarse y, desde luego, no entendemos el tema de la turismofobia. Hay que respetar el territorio, cosa que siempre hacemos, pero el turismo es una industria que generar valor. No debemos perderlo.

Para el «rent a car», el año será bueno, pero no excelente por los aumentos de costes

¿Pero se ha llegado a fijar limitaciones en islas como Ibiza o Formentera?

En primer lugar, los coches de alquiler son el 10% de los vehículos que figuran que circulan por la isla y no entiendo cómo podemos intentar resolver un problema de saturación limitando solo el 10% de los coches. El 90% del problema seguirá sin resolverse. Esta es la realidad. No estamos de acuerdo con esa política y entendemos que la limitación no es el camino. Si hay una limitación pues debería ser para todos, no solo para el sector de la «rent a car».

¿Han cambiado los perfiles?

No lo sabemos aún. Todavía es un poco pronto para poder afirmarlos, pero no debemos descartarlo. De momento, piense que suele ser una persona ya de una cierta edad, es decir, chavales con 18 años no lo intentan.

Precisamente son los jóvenes los que cada vez se sacan menos el carnet de conducir, ¿les afecta?

Son dos cuestiones diferentes. Lo que me dice tiene que ver con el funcionamiento de las ciudades. En ellas, cada vez es menos necesario el coche para la movilidad. Los jóvenes pueden prescindir de él. Además, de tener otras alternativas, no deja de ser un coste.

Pero, ¿seguimos hablando de turista extranjero?

Sí. Actualmente, el turista extranjero es muy importante, porque además suele llegar en avión, que es el lugar de entrada de referencia. Un perfil, bueno, suele ser británico, sobre todo, pero también alemán y francés. Además, hemos detectado un incremento bastante importante del americano, que curiosamente está llegando en más cantidad que en otros ejercicios.

¿Qué otros segmentos se dan?

El relacionado con lo que llamamos turismo de negocio es otra pata muy importante que, además, crece cada vez más. También es muy relevante, y no debemos olvidarlo, el vinculado a las furgonetas, los vehículos industriales, que representan aproximadamente entre el 10 y el 15 % de facturación del sector. Son furgonetas de carga pequeñas y se alquilan puntualmente para eventos y todo eso. Por ejemplo, en febrero hay poco turista y mucho industrial y en agosto al revés.

Ha mencionado el aumento de costes, ¿a qué se refiere?

Por un lado, está el precio de los coches, que son mucho más caros, el combustible, mantenimiento, transporte, entre otros. En general, hay un incremento. También están el apartado de concurso de Aena y Adif, que son los que determinan el precio para poder tener flotas dentro de las estaciones y terminales.

Primero la pandemia y después la dana les afectó en la renovación de la flota, ¿cómo se encuentra ahora el sector?

La antigüedad media de nuestra flota está como máximo en 2 años, es decir, que renovamos muy frecuentemente. Hay una gran parte de la flota que se compra en el mes de marzo, abril y que después la devolvemos en el mes de septiembre a octubre. Esta circunstancia también implica que nuestro conjunto de coches, estimamos, que por coche contaminamos 14 g menos de CO2 por kilómetro que el coche promedio que circula por nuestras carreteras, que ya tiene cerca de 13 años

En cuanto a los nuevos combustibles, ¿cómo se están adaptando?

Nuestra apuesta es por el híbrido más que por el eléctrico, por las complicaciones que supone este último en costes y posteriores ventas.

Otra cuestión es la tecnológica, ¿consideran los avances actuales satisfactorios?

Nosotros tenemos el DNI card que es la digitalización de la documentación de los vehículos de alquiler. Hay una instrucción de la DGT que nos habilita y eso nos permite que a través de un código QR se pueda acceder a ella y, entre otras cuestiones, nos permite, por ejemplo, pasar la ITV. Ha sido un avance muy útil para el sector. Por lo tanto, entendemos que es un avance tecnológico bastante importante, aparte de otros proyectos de geolocalización y digitalización que el propio sector tiene y que lo hacen las empresas en sí mismas.