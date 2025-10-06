Una empresa de Santa Pola aborda el problema del relevo generacional en la pesca con un cuento

Durante la inauguración de Alicante Gastronómica del pasado viernes, se pudo ver a diferentes grupos de escolares en los diferentes rincones de la feria. Una de las novedades que ha traído el certamen está dirigido a ellos y, sobre todo, a ilustrar y reflejar los problemas en los que se encuentra la pesca en la provincia de Alicante y del país. Junto a la farragosa normativa, la falta de relevo generacional es un obstáculo real que se ha expuesto en numerosas ocasiones.

Para explicar y dar a conocer a los más pequeños este contexto, la empresa Cook & Play de Santa Pola se puso manos a la obra y editó un cuento. Su directora Berta Aguirre asegura que le "preocupaba que las nuevas generaciones no comprendieran la importancia de la pesca sostenible ni el valor de preservar nuestros océanos". Para la responsable de la empresa, "crear 'Los secretos el mar' fue una forma de conectar a los niños con ese mundo, enseñándoles de manera lúdica y educativa sobre la biodiversidad que habita en nuestros caladeros y el papel que todos jugamos en su conservación".

La presentación del libro se ha realizado en el contexto de Alicante Gastronómica y la ha hecho junto al concejal de Turismo de Santa Pola, Borja Merino. La autora explica que la pesca es un sector de mucho importancia en el municipio y, por supuesto en el Mediterráneo, y aunque su enfoque final está orientado hacia un futuro sostenible de la actividad, toca de pleno otros problemas como es la necesidad del fomento del consumo de pescado entre los niños, como la propia autora reconoce.

Gema Amor, Paco Torreblanca, Berta Aguirre, Susi Díaz y Borja Merino, tras la presentación del cuento. / INFORMACIÓN

Acciones locales

La empresa tiene como base la localidad santapolera, pero desde hace una década, viene desarrollando talleres y formación para fomentar los hábitos saludables. El negocio ahora ha sumado una nueva línea, la editorial que, además, ha contado con la financiación de fondos europeos junto al GALP (Grupo de acción local de pesca) de Santa Pola, Guardamar, Tabarca y Torrevieja. La publicación es gratuita y se puede descargar desde la web y cuenta la historia de Pau, hijo de un pescador. A través de los dibujos, hay un acercamiento a la vida de una familia que vive del y por el mar. El material presentado cuenta con propuestas complementarias como es una lista de pescado de la zona.

Aguirre destaca que el libro tiene un enfoque especial. "No solo es un cuento que fomenta la imaginación y el amor por el mar, sino que también tiene el objetivo de incentivar el relevo generacional en la pesca, un sector vital para nuestras costas. Al final del cuento, las fichas de especies marinas permiten que los niños aprendan sobre la biodiversidad de nuestros caladeros, fomentando en ellos una conexión profunda con el mar y un entendimiento de la importancia de su preservación".

La feria ha servido de pistoletazo de salida del proyecto y, según avanza, los siguientes pasos son los habituales de acercar a las formaciones y talleres el material. Lógicamente, la autora espera empezar por Santa Pola, pero en cualquier caso, la propuesta no va a dirigida a poblaciones concretas, sino a un público específico del que nos damos cuenta que conoce poco la riqueza y variedad de estos alimentos.