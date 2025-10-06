Los hoteleres solicitan a Hacienda la facturación simplificada para reservas

El proceso de automatización de la facturación que ha puesto en marcha la Agencia Tributaria está generando consultas y peticiones por parte de los sectores y el proceso se va a ajustando. Tras el retraso de fecha para los autónomos, ahora es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) a la que pertenece Hosbec, la que ha puesto encima de la mesa la problemática relativa a los pagos de las reservas.

Así la patronal hotelera ha solicitado al organismo tributario la inclusión del sector de todas las operaciones inferiores a 3.000 euros (IVA incluido) al régimen de facturación simplificada de Verifactu. El actual reglamento establece este sistema para operaciones de hasta 400 euros o facturas rectificativas, si bien también contempla una lista de sectores como el de la hostelería, transportede personas, peluquerías, lavanderías y aparcamientos, entre otros, en los que esta cifra se elevan hasta esos tres mil euros, "atendiendo a las particularidades de dichos servicios". Para que esa circunstancia se dé, el departamento de Gestión Tributaria lo debe autorizar.

Problemática detectada

La petición viene después de que se advirtiera desde el sector que, tanto los hoteles como los alojamientos turísticos, tienen que gestionar con frecuencia pagos anticipados o depósitos de reserva, abonados por clientes en el momento de realizar la reserva hecha vía telemática. La dificultad radica en que, en ese instante, el establecimiento no suele disponer de los datos fiscales completos del cliente.

Para evitar, posibles incumplimientos normativos, se ha solicitado esta inclusión expresa y despejar dudas sobre el proceso. La solicitud la ha tramitado la confederación y la alerta la encendió la patronal sevillana.