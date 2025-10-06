Rosa Benítez (UGT): "Los polígonos industriales acaban siendo ratoneras cuando hay lluvias torrenciales"

Los polígonos industriales de la Comunidad Valenciana no están preparados para afrontar los numerosos episodios de lluvias torrenciales que cada año se registran en la zona y que irán a más con el cambio climático. Una situación que supone un gran peligro para los profesionales que cada día trabajan en estos espacios, como se comprobó durante la dana del año pasado, cuando miles de trabajadores quedaron atrapados y tuvieron que pasar la noche como pudieron, en las instalaciones de sus empresas.

Una situación que, desde el sindicato UGT, no quieren que se repita por lo que han puesto en marcha un proyecto para analizar los principales fallos de diseño y de funcionamiento de estos espacios con el objetivo de que sus conclusiones se incluyan en el decreto que desarrollará la Ley de Polígonos Industriales de la Comunidad. Un proyecto que realizarán de la mano de la Universistat Politècnica de València y que cuenta con la aprobación de la Generalitat, que lo financiará con fondos de la dana.

Así lo ha anunciado este lunes la secretaria general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT- PV, Rosa Benítez, durante la presentación de la campaña que está desarrollando el sindicato para visibilizar la necesidad de mejorar la prevención de accidentes laborales. Entre esas mejoras, la organización considera fundamental incluir una adaptación de la normativa a los nuevos riesgos que implica el cambio climático, en especial en zonas como la Comunidad Valenciana, que cada vez sufre con mayor frecuencia todo tipo de situaciones extremas.

Sin planes de evacuación

"Con la dana se demostró que los polígonos no tenían planes de evacuación para estas situaciones", ha apuntado Benítez, que ha recordado que la autonomía es una zona donde se dan con frecuencia lluvias torrenciales. "Queremos que no se vuelva a repetir, que estés en un polígono industrial y acabe siendo una ratonera porque no puedes salir", ha insistido la responsable sindical, que ha estado acompañada de la secretaria de Salud Laboral de la federación, Casandra Martí.

Casandra Martí y Rosa Benítez, durante la rueda de prensa. / INFORMACIÓN

"En general los polígonos se construyen en zonas inundables porque nadie quiere el polígono en la mejor zona del pueblo", ha recordado Benítez, que también ha destacado el hecho de que muchos solo tengan una entrada y salida. "Deberían tener entradas y salidas suficientes, con distintas alternativas" ante emergencias, ha puesto a modo de ejemplo.

El proyecto se basará en analizar lo ocurrido durante la dana en los polígonos de Riba-roja y de Catarroja, dos de los más afectados por las inundaciones provocadas por la dana. Con las conclusiones, el objetivo es crear "un marco" que sirva de referencia para rediseñar estos espacios y adaptarlos a la nueva realidad del cambio climático, además de impulsar la redacción de planes de evacuación globales para todo el recinto. "Ahora solo hay de empresas, pero, si sales a la calle y luego el polígono está colapsado, sirve de poco", apuntan desde el sindicato.

Nuevo decreto

La intención es que todas estas mejoras puedan incluirse en el futuro decreto que debe desarrollar la Ley de Polígonos Industriales de la Comunidad Valenciana, que la Generalitat tiene pendiente. Al respecto, desde UGT recuerdan que la última dana que azotó Cataluña no provocó el mismo volumen de problemas que en la Comunidad Valenciana, lo que a su juicio indica que se pueden hacer mejor las cosas.

Rosa Benítez se ha mostrado crítica con la actuación de las denominadas Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de áreas industriales -los nuevos organismos que se crearon a raíz de la nueva ley para impulsar la gestión conjunta de los polígonos-, cuya puesta en marcha "no está beneficiando a los trabajadores. En otros aspectos puede que sí funcionen, pero en estos no", ha concluido la secretaria general de FICA UGT-PV.