UGT reclama endurecer las penas a los empresarios en los casos de accidentes laborales mortales

Solo durante el año pasado fallecieron 830 personas en accidente laboral en España -21 de ellas en Alicante-, una cifra que desde UGT consideran inasumible y que, a su juicio, muestra la necesidad de reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre otras cosas, para conseguir que los empresarios paguen con penas de prisión por estos fallecimientos, cuando se compruebe que se han producido por una negligencia.

Se trata de una de las propuestas que el sindicato pone encima de la mesa dentro de la campaña nacional que ha puesto en marcha bajo el lema "Acabar con la siniestralidad es responsabilidad empresarial", con la que quiere "visibilizar" este problema. En Alicante han sido la secretaria general de FICA UGT-PV, Rosa Benítez, y la secretaria de Salud Laboral de la misma federación, Casandra Martí, las responsables de dar a conocer la iniciativa, durante una asamblea celebrada en la sede de la organización.

"Se es demasiado laxo con los accidentes mortales", ha señalado Benítez. La dirigente sindical ha explicado que, aunque la ley ya contempla penas de prisión en estos casos para los empresarios, lo que suele ocurrir es que las familias se retiran del procedimiento tras cobrar la indemnización, por lo que los responsables de la falta de prevención que ha provocado el siniestro quedan impunes.

"Queremos que se siga de oficio y que las multas por infracciones sean más gravosas, porque las indemnizaciones las abonan las aseguradoras, con lo que les da igual a las empresas, pero las infracciones sí deben pagarlas las empresas", ha recalcado la sindicalista, que ha recordado que la mayoría de accidentes son evitables. "¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún haya muertes por caídas en altura en la obra?", se ha preguntado al respecto.

Policía Local

Más allá de este asunto, otra de las propuestas que ya ha puesto sobre la mesa el sindicato es la petición para que la Policía Local pueda paralizar las obras, cuando se detecten incumplimientos en materia de prevención. Una medida con la que UGT pretende agilizar este procedimiento al no tener que esperar a la Inspección de Trabajo, que cuenta con muchos menos medios.

Accidente laboral en un edificio en construcción en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Del mismo modo, también plantea que la Ley de Prevención incorpore los riesgos derivados del cambio climático, por ejemplo, obligando a seguir protocolos para combatir los efectos de las olas de calor o con medidas ante inundaciones y otros fenómenos.

Además, insisten en la necesidad de poner en marcha la figura del delegado de prevención sectorial o provincial, con el objetivo de mejorar la situación en las pymes y micropymes donde no existe un delegado propio, al no contar con el mínimo de plantilla que exige la ley.

En la misma línea, el sindicato reclama la puesta en marcha de campañas de sensibilización como las que regularmente se lanzan contra los accidentes de tráfico o la violencia doméstica y que, según apuntan, "tanto impacto han tenido". También aboga por agilizar los procesos judiciales relacionados con la siniestralidad.

Sólo el año pasado fallecieron en accidente laboral dos personas al día en España, a lo que hay que sumar los 11 que sufrieron accidentes graves cada jornada, y los 1.773 siniestros leves contabilizados a diario.