Alicante Gastronómica cierra con 85.000 visitantes en su séptima edición

Tras cuatro días de programación, Alicante Gastronómica cerró sus puertas el pasado lunes con un balance de 85.000 visitantes. En su séptima edición, el certamen ha confirmado a Feria Alicante (IFA) como escaparate de la provincia y con capacidad para atraer a productores, proveedores y restauradores. Desde la organización, han destacado que se estima un aumento del 13,3 % en vistas respecto a 2024 y se ha definido como las jornadas más sociales e internacionales hasta la fecha.

El dato de visitas se refleja en un incremento en el consumo en los diferentes stands, que ha crecido en un 2,9% con respecto a los datos del pasado año. El evento ha ocupado el 100 % del suelo del recinto ferial ilicitano, donde se dieron cita 260 expositores. También se ha destacado la participación de 130 chefs galardonados con Estrellas Michelin y Soles Repsol, y el desarrollo de 450 actividades, que "se han convertido en un atractivo de éxito para el público".

En estos días, han pasado por las instalaciones más de 2.500 estudiantes de ciclos formativos vinculados a la cocina, la repostería y el ejercicio en sala, y otros 2.000 escolares de Primaria y Secundaria, según señalan desde la feria y el certamen ha vuelto a ser cita de rerencia para la entrega de premios. Hasta 17 categorías se han celebrado estos cuatro días, donde cabe destacar el galardón Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate y el XVIII Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma.

Espacio para los retos

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha señalado “el éxito de esta edición no solo es por la positiva respuesta del gran público, sino porque ha cumplido los objetivos de acercar la gastronomía en todas sus facetas con el gran público, promocionar la cultura mediterránea, nuestros productos, nuestros profesionales y nuestro recetario tradicional”, aunque al mismo tiempo afirmó que “también hemos podido hablar de cuestiones esenciales como la innovación, la introducción de la inteligencia artificial, los nuevos productos y las nuevas formas de trabajar en las cocinas, tanto de los establecimientos de restauración como en los hogares”. Para la máxima responsable de Alicante Gastronómica, esta feria ya es uno de los grandes eventos de promoción turística y económica de toda la provincia de Alicante.

Desde su punto de vista, la alianza entre las instituciones como la Diputación Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio de Alicante, con el sector privado es “la clave del éxito. Un modelo cooperativo que ha demostrado que esta tierra puede hacer cosas muy grandes cuando solo hay un objetivo en el horizonte: el progreso socio-económico de la provincia”.

Amor ha señalado que “Alicante Gastronómica se ha convertido en el gran escaparate internacional, tanto de nuestros productos como de los productos de otros países que quieren darse a conocer en el mercado español y europeo”. En esta edición, Bolivia ha sido el país invitado, que ha protagonizado muchos de los momentos estelares de la Feria, pero también se han dado cita productos y profesionales de países como China, Francia, Italia o Portugal, además de los finalistas de seis países sudamericanos que participaron en el Premio Internacional de Alta Pastelería.

Inclusión social

En el balance, los organizadores han subrayado el esfuerzo realizado para que las actividades contaran con un eje de inclusión social. Así, en sus sesiones, se ha hablado del trastorno de espectro autista (TEA), de la labor de los voluntarios ante la catástrofe de la dana en Valencia el pasado año. Además, han participado diferentes entidades solidarias como Apsa, que junto al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, han puesto en marcha un proyecto para poner en valor la gastronomía de la provincia de Alicante desde una mirada inclusiva.

Otras entidades han aportado voluntarios en el desarrollo de determinadas actividades programadas con el objetivo de formarlos en determinadas tareas que les permite una mayor visibilidad social y pasos hacia la integración laboral. Estos colectivos han sido APSA, Fundación Adiem, Asindown, Fundación San Rafael y la Asociación Doble Amor.