La alicantina Avincis se adjudica el transporte aéreo sanitario de Castilla y León por 95 millones

Nuevo contrato para Avincis, el operador de aeronaves de emergencias con base en Mutxamel. La compañía que dirige Rubén García se ha adjudicado el servicio de transporte sanitario mediante helicóptero de la Junta de Castilla y León, al ser la única empresa que ha presentado una oferta, según la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato tiene una duración inicial de tres años, en los que Avincis deberá aumentar progresivamente la flota de aeronaves disponibles hasta alcanzar un total de diez helicópteros. Una tarea por la que recibirá 95,5 millones de euros, divididos entre 84,6 millones por la disponibilidad de los aparatos y el personal, y otros 10,7 millones por las horas de vuelo estimadas.

Además, también se contempla una posible prórroga por otros dos años, por lo que se estima que el valor total del contrato en unos 174 millones de euros.

La adjudicación supone una importante mejora en el servicio de transporte sanitario aéreo de Castilla y León, ya que hasta ahora se ofrecía únicamente con cuatro helicópteros. Con esta mejora se pretende acortar los tiempos de respuesta en una de las autonomías con mayor extensión de terreno -formada por un total de nueve provincias- hasta el entorno de los 20 o 30 minutos, según la memora justificativa del proyecto.

Contratos anteriores

Esta adjudicación se suma a las que hace solo unos meses conseguía la firma y que supondrán otros 60 millones de negocio. En concreto, Avincis lograba tres lotes del contrato lanzado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) para disponer de helicópteros e hidroaviones con los que apoyar a las autonomías cuando se producen incendios forestales. Un servicio licitado en más de 156 millones de euros para el periodo 2025-2027, de los que Avincis se lleva 44,7 millones de euros.

Varios operarios revisan uno de los helicópteros que opera Avincis en su sede de Mutxamel. / Alex Domínguez

En concreto, en virtud de esta adjudicación, la compañía pondrá a disposición 10 helicópteros: nueve tipo medio Bell 412 para el transporte de personal y descarga de agua, y un helicóptero semipesado Super Puma, según los datos facilitados por la propia empresa.

Por otro lado, también se ha adjudicado el lote 4 del contrato ligado al Plan Infocam de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 4,7 millones de euros. En este caso, Avincis operará cuatro helicópteros tipo A, destinados principalmente a transporte de personal en las intervenciones por incendio forestal y a la descarga de agentes extintores sobre el incendio. Y también el lote 5, que supondrán otros 10,4 millones para el periodo 2025-2027.