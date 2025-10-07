Las asociaciones de alquiler de coches llaman a combatir la turismofobia tras las limitaciones en Baleares

Uno de cada cuatro coches que circula en la Comunidad Valenciana pertenece al segmento del alquiler de vehículos. El denominado canal RAC (Rent a car) es un actor fundamental tanto para la industria automovilística como para la turística. Este martes, más de un centenar de empresarios se ha reunido en Benidorm en la convención anual que organiza la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Feneval) para abordar los retos y analizar la situación del sector. En el debate dos cuestiones principales, pues: el impacto de la dana de Valencia y los mensajes restrictivos hacia la movilidad en coche.

La catastrófica riada produjo, según las cifras del Gobierno de España, la baja de 120.000 unidades y los empresarios han dejado claro dos lecciones importantes aprendidas en este casi año desde la tragedia. Por un lado, la necesidad de que se cuente con un protocolo para catástrofes. No solo la dana, sino también los incendios de este verano, han confirmado que estos graves incidentes han venido para quedarse. Por otra parte, las empresas deben leer la "letra pequeña de las pólizas". Feneval había elegido la localidad benidormense como guiño para subrayar la resiliencia mostrada por los valencianos y también para que algunos contaran en primera persona las dificultades a las que se han enfrentado para lidiar con la "desesperación" de ayuntamientos y particulares y, ante todo, con el Consorcio de Seguros.

Advertencia balear

Pero con Benidorm como escenario, uno de los mensajes que más ha calado es el lanzado por el presidente de la asociación de Baleares. Cristóbal Herrera, de Balebal, ha enfatizado los problemas en los que se ha visto envuelto el "rent a car" a partir de las limitaciones en Formentera e Ibiza. "No estamos nada contentos y el problema es que tanto el gobierno autonómico como el los locales han decidido ponerse al frente de las manifestaciones contra el turismo. Toda la regulación contra el sector es lo que más nos preocupa. Lo estamos pasando mal y cualquier idea es bienvenida. Aprendamos de Baleares y pasemos a explicar lo que aportamos" y no dejemos que el mensaje de turismofobia cale, ha terminado diciendo.

Coches de alquiler en las proximidades del aeropuerto de Alicante-Elche. / HECTOR FUENTES

Su intervención ha subrayado la que de una manera más sutil habían dejado el presidente de Feneval, Juan Luis Barahona, y el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, sobre la materia. La preocupación la fijaba Barahona al inicio de la sesión cuando reconocía que el sector "está doblemente demonizados, por el automóvil y el turismo, pero nadie dice cual es la alternativa. Vamos a estar cerca de los 100 millones de turistas en España y vamos a atender a unos 30 millones y a comprar unos 160.000 vehículos. La limitación en Ibiza es un fracaso. Además, no tiene sentido limitar capacidad de coches y ampliar aeropuertos. Repartimos riqueza", apuntó.

Así las 13 asociaciones y decenas de empresas que comportan la Federación han coincidido en señalar que la "unión" es necesaria para trasladar el valor que se aporta y también las apuestas que se están haciendo en materia de movilidad sostenible. Frente a este cierre de filas, los ponentes y presidentes autonómicos expusieron abiertamente las dificultades derivadas de la disparidad de normativa local en las zonas de bajas emisiones de las ciudades y los aumentos de costes por parte de Adif y Aena en los aparcamientos de los grandes puntos de llegada y salida.

Como contrapunto generalizado, las derivadas del coche eléctrico. Por un lado, las empresas de alquiler de vehículos destacaron la renovación del parque móvil que imprimen, pues actualizan flotas cada dos años y la compra del eléctrico supone, además de un aumento de costes, una pérdida mayor en la venta posterior. En segundo lugar, desde Feneval se expuso que se trabaja junto a otras organizaciones para que la UE modere o eche atrás la idea de obligar a que las flotas de estas sociedades contengan una cuota de eléctrico, cuando no se dan las circunstancias para que esta propuesta sea viable.

Toni Pérez, durante la inauguración de la convención de Feneval. / INFORMACIÓN

Qué problemas quedan tras la riada

Los retos futuros marcaron parte de la jornada, pero sin duda, los asistentes permanecieron atentos a las lecciones aprendidas con la dana. En un debate en el que participaron, Manuel Dapena, socio de Dikei Abogados; Carlos Torrente, gerente de Autorent y vicepresidente de la asociación valenciana (Aecoval); Julián Alegría, director general en Transterl y el propio presidente ejecutivo nacional, Juan Luis Barahona, lo que quedó claro fue que todavía quedan cuestiones pendientes como la localización de algunos coches y las divergencias con el Consorcio de Seguros.

El máximo representante de Feneval apuntó a que se había perdido unos 10.000 vehículos de alquiler durante la dana. La prioridad fueron las personas y, después reconoce que se trabajó conjuntamente con Unespa, CEOE y el propio consorcio, además de con los gobiernos estatales y autonómicos. Alegría no pudo evitar emocionarse, pues hablar de la tragedia aseguró que "removía cosas". En nuestro caso, fue muy grave. Lo que más recuerdo, dejando aparte el lado humano, los gritos de ayuda de los ayuntamientos y particulares que necesitaban vehículos para trabajar".

Por su parte, Carlos Torrente, valoró la respuesta dada por de la administración pública. "Se han dado ayudas directas a la población, pero habría que hacer un plan para las empresas". El vicepresidente valenciano se refería a que las ayudas marcaban el límite de cinco vehículos por flota, lo que a todas luces es insuficiente. A lo que Alegría sumó: "Faltó repensar a la hora de hacer valoraciones. Se deberían haber dejado asesorar por las compañías y haber contado con los peritos de la zona que estaban sobre el terreno".

Ahora la situación se encuentra estabilizada en cuanto a la cantidad de unidades, pero como conclusión todos llamaron a las administraciones a hacer una revisión integral a partir de cómo se ha actuado y los problemas que han surgido en la valoración de siniestros en proporciones tan inmensas.