Atacan con piedras a los responsables de CC OO en Alicante en una concentración por el trabajo decente

Lo que era una concentración para exigir mejoras laborales y el derecho a un trabajo decente podría haber acabado en tragedia. Ha ocurrido en Alicante, donde un vecino ha lanzado varias piedras contra los responsables de CC OO congregados ante la sede del sindicato en la avenida de Salamanca durante el acto.

Aunque las piedras eran de escaso tamaño, la fuerza con la que las han lanzado ha sido suficiente para aboyar el capó de un coche que estaba aparcado en la zona y también para agrietar el parabrisas de este vehículo.

Algunas de las piedras lanzadas contra los representantes de CC OO. / INFORMACIÓN

"Por suerte no le ha dado a nadie, pero podrían haber herido gravemente a alguno de los delegados", ha señalado la secretaria general de CC OO en l'Alancatí i les Marines, Eva Calleja, a quien lo sucedido le ha recordado al ataque que sufrió Miquel Grau, el sindicalista que murió durante la Transición en la plaza de Luceros por el impacto de un ladrillo.

Desde CC OO apuntan que no es la primera vez que ocurre un incidente similar, ya que en diciembre de 2023 la propia Eva Calleja recibió el impacto de una naranja que le lanzaron desde uno de los pisos aledaños, provocándole lesiones. Además, según denuncia el sindicato, desde esa fecha han percibido un incremento de los ataques contra su sede, con pintadas frecuentes en la fachada -con frases como "putos rojos"- o la vandalización de algunas pancartas.

Los daños provocados por las piedras en el vehículo aparcado. / INFORMACIÓN

Una situación que Calleja vincula con la polarización que vive la sociedad y el incremento de los delitos de odio protagonizados por la extrema derecha. Además, desde el sindicato también lamentan la actitud y la falta de sensibilidad demostrada por los agentes de la Policía Nacional que han acudido hasta el lugar.

Como los presentes no han podido identificar el piso desde el que se han lanzado las piedras, los agentes se han limitado a recoger los daños que ha sufrido el vehículo, sin molestarse en realizar ninguna comprobación en el edificio desde el que se han lanzado las piedras y, además, con respuestas despectivas, asegurando que no podían entrar en domicilios particulares, "que si siguieran en época del franquismo sí que podrían", en clara confrontación con la ideología obrera y antifascista de los concentrados, según ha explicado Calleja.

Es más, cuando la sindicalista ha acudido a la comisaría a denunciar, también les han dicho que, en todo caso, se seguiría la investigación sobre los daños de los vehículos, pero que no podían hacer nada por el ataque a los concentrados al no haber sufrido daños. Una respuesta que ha indignado a la responsable de CC OO, que no ha dudado en contactar directamente con Subdelegación del Gobierno para reclamar que se investigue lo ocurrido.