Las colas del Imserso en Alicante: las plazas a Canarias agotadas en 24 horas

A las 7.45 horas de este martes, los primeros clientes se apostaban sobre una agencia en el centro de Alicante. Es el segundo y último día para que las personas jubiladas inscritas en el programa del Imserso puedan realizar sus reservas. El objetivo principal: un viaje a las islas Canarias o Baleares. La imagen del trasiego se ha repetido en otros puntos de la provincia y es una tónica habitual porque estos destinos sacan pocas plazas para los más de 4.5 millones de solicitantes.

A primera hora de la tarde, las opciones de Gran Canaria y Tenerife estaban ya completas, según el calendario de la página oficial, para la temporada alta de abril a junio. Lo mismo pasaba para Mallorca e Ibiza, si bien se podían ver vacantes en temporada baja como noviembre. En las agencias, se aceleraba el trabajo para ordenar documentación y estar atentos a las listas de espera y a las peticiones hechas por los usuarios.

De entrada, el volumen se ha visto especialmente acelerado por el fallo de la web. En el centro de la capital alicantina, algunas de las personas que guardaban cola, se quejaban de esta circunstancia. "Tenía la opción de hacerlo por la web, pero no iba y he preferido venir a estas oficinas para la reserva", comenta Ángel Aracil, quien por primera vez participa en este programa y espera coger plaza para Menorca, que está fuera de la planificación ofertada por el Ministerio de Derechos Sociales. Lleva una hora y media y como Carlos de la Mata, han visto que la única opción para conseguir el destino que quieren era acudir a este punto y esperar. Otro de los usuarios lamenta que este error les obligue ahora a pagar una comisión, aunque sea poca (15-20 euros).

Usuarios esperan en la calle para reservar plaza en los viajes del Imserso en Alicante. / PILAR CORTES

Sin mascota y sin segundo viaje

A pesar de todo, el público ha ido pasando y desde esta agenda, Halcón Viajes, e Ideal Tours en Benidorm, comentan que la actividad ha sido frenética, porque saben que las islas es un destino muy demandado. La segunda opción son otros lugares costeros, si bien Andalucía, otra de los referentes ha caído respecto a otros años porque se ha dejado de ofertar el transporte incluido. Sin esta posibilidad, los usuarios se echan en cierto modo hacia atrás, comentan desde la agencia.

Lo que parece no haber tenido recorrido es la opción de llevar a la mascota. Esta novedad se introdujo en esta edición, pero estaba repleta de salvedades y, al menos, en los puntos consultados nadie había solicitado el servicio. Desde Ideal Tours, apuntan a que tampoco había tantos hoteles que lo ofertaban y el tamaño de menos de 8 kilos de peso tampoco permitía muchos tipos de mascotas.

Los profesionales del sector argumentan otras dos circunstancias. En primer lugar, que sí ha funcionado el recargo de 100 euros para los segundos viajes. Los jubilados tienen la opción de elegir hasta dos excursiones y, de hecho, en la edición anterior, hasta el 60 % hicieron uso de esta posibilidad; sin embargo, las primeras impresiones es que ese coste extra ha logrado frenar peticiones y, por lo tanto, liberalizar plazas.

El público se ha acercado a primera hora a las agencias. / Pilar Cortés

Qué ha funcionado

Preguntadas por las cuestiones que han funcionado y las que han fallado en el arranque del Imserso, que se vende bajo la marca "Turismo social" creada por las empresas ganadoras del concurso público, se ha indicado que ha habido mucha más fluidez que otros años, pues el público acudía con un mejor conocimiento de las temporadas bajas y altas y se habían mirado los destinos. En ese sentido, la web describía mejor la relación de hoteles con la categoría de los establecimientos y una foto ilustrativa.

Por el contrario, lo que este año ha recibido una menor carga de reserva por parte de los alicantinos son las propuestas culturales. Estos itinerarios no han estado entre los favoritos y lo habitual. Las agencias consultadas han estimado un menor volumen en las jornadas de arranque.

Como problema habitual, está la reserva de habitaciones triples. El 60 % de los viajeros son mujeres y es relativamente frecuente que pidan este tipo de habitaciones; sin embargo, las oficinas de viajes explican que hay menos disponibilidad y también que este año tienen un mayor coste. Aquí el factor de ingresos del usuario es determinante. "Hay a quien no le importa pagar un extra de unos 25 euros y otros cuya opción entonces es pagar habitación individual, explican. Lo que falta por concretar, pero es pronto, señalan es el funcionamiento de la tarifa plana de 50 euros, otra de las novedades puesta en marcha por el departamento de Pablo Bustinduy.

En la memoria del Ministerio de Derechos Sociales, se explica que el programa 2023/2024 se ofertaron 881.641 plazas. En esta edición, la cifra es ligeramente superior. En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales, el 50,1 % (440.284 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular; otro 25,9 % (228.142 plazas) se destinan para turismo de costa insular y el restante 23,9 % (210.787 plazas) se destinan para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.