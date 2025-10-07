El Colegio Notarial y la Universidad de Alicante renuevan el convenio de la Cátedra de Derecho Notarial

El Colegio Notarial de Valencia y la Universidad de Alicante han renovado este martes el acuerdo de colaboración por el que se creó la Cátedra de Derecho Notarial en 2021. Se trata de la segunda renovación del convenio y con ello se refuerza el compromiso de difusión del Derecho Notarial y la formación de futuros profesionales.

Así lo han rubricado en el despacho rectoral Amparo Navarro, rectora de la UA, y el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, Gaspar Peral, quienes han coincidido en subrayar el buen hacer de la Cátedra en estos cuatro años de funcionamiento, gracias a las sinergias establecidas entre las dos instituciones.

Conforme al acuerdo de colaboración entre la Universidad de Alicante y el Ilustre Colegio Notarial de Valencia, la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Alicante "será un núcleo de reflexión, debate e investigación interdisciplinar vinculado al Derecho Notarial, con especial atención a las relaciones con el Derecho Civil e Internacional Privado, ocupándose de desarrollar un programa formativo y las tareas de divulgación e investigación que contribuyan a la mejor formación y conocimientos en esta materia".

El acto de la firma ha contado también con la asistencia del notario de Alicante y miembro de la comisión de seguimiento de la Cátedra de Derecho Notarial de la UA, Delfín Martínez; del director de Proyectos Institucionales, Juan Llopis; de las vicedecanas de la Facultad de Derecho, Nuria Martínez y Beatriz Extremera; del catedrático jubilado de Derecho Internacional Privado, Manuel Desantes; y del gestor de la cátedra José Pedro García Fabra.

Asistentes a la renovacion de la Cátedra de Derecho Notarial de la UA. / Roberto Ruiz de Zafra

Intenso programa

Tal y como ha señalado el director de la Cátedra, Javier Barceló, "durante este tiempo, la Cátedra ha desarrollado un intenso programa de formación e investigación, que se ha concretado en cuatro ediciones de premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado, Máster y Tesis Doctoral, así como la organización de conferencias y seminarios (con cerca de doce mil inscripciones) y la participación como entidad colaboradora en treinta congresos internacionales, además del patrocinio de diversos Cursos de Verano de la UA. Entre los temas abordados destacan la protección de las personas con discapacidad, la protección del consumidor, las instrucciones previas y los cuidados paliativos, la gestación por subrogación, las sucesiones internacionales, la desheredación, el valor de referencia, la tributación por extinción de condominio, los activos digitales, los retos jurídicos del envejecimiento, la IA y la responsabilidad civil, los tributos cedidos a la Comunidad Valenciana y los alquileres turísticos".

Además, este curso, el nuevo decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, pronunció la lección magistral La Tecnología y el Derecho al servicio de la Sociedad, en el acto de graduación de la Facultad de Derecho, el 21 de febrero de 2025.

En los próximos días, se convocará la reunión ordinaria de la comisión mixta de seguimiento de la Cátedra y se renovará su composición, así como el anuncio de la nueva programación para los próximos meses.