El pago al salir del hotel tiene los días contados: ya se pueden aplazar las reservas en una cadena de Benidorm

La tecnología se ha convertido hace tiempo en una aliada de los establecimientos hoteleros y, poco a poco, las empresas van dando pasos para copiar y adaptar lo que a las grandes compañías les funciona. Por supuesto, también a los consumidores. Dentro de estos avances, la cadena Port Hotels ha firmado una alianza con la plataforma Scalapay para implantar en su portal la opción de que los clientes que se acojan a las tarifas no reembolsables al fraccionamiento del pago.

Esta opción es un sistema habitual para tiendas online y distribuidores, pero se empieza a implantar en el sector servicio y, en concreto, en el que se podría llamar "pago de las vacaciones". Desde la empresa han explicado que el acuerdo no fija ni cantidad máximas ni mínimas en tres plazos. "El objetivo es dar mayor flexibilidad al cliente para cualquier importe", apuntan. En este caso, la cadena benidormense ha completado el sistema de poder abonar por otros sistemas "Bizum y PayPal" que activaron a principios de esta temporada de verano. Como en otras plataformas, es Scalapay la que asume la financiación, es decir, los cobros de los intereses que se marquen por el aplazamiento.

Precios y competidores

Los establecimientos empiezan a articular propuestas con las que poder competir frente a las grandes webs de reservas, los verdaderos competidores de las centraoles de reserva propia. También porque los viajes se han convertido en uno de los gastos recurrentes de las familias y porque los precios están en máximos históricos. En concreto, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (agosto) sitúa la tarifa media diaria (ADR) se situó en la provincia de Alicante en 159 euros por día y se eleva en el Índice de Precios a los 165 euros para la Comunidad Valenciana en ese mismo mes. Estos indicadores sitúan a la provincia por debajo de la media en ambos casos, pues las tarifas de los destinos insulares cambian la balanza.

En cualquier caso, fuentes del sector apuntan a que la competencia es muy alta y ajustada. Así captar al cliente por lo que es el pronto pago es una manera de asegurar la reserva y eliminar la incertidumbre que provoca la cancelación gratuita hasta el último día. En Port Hotels, señalan que "esta tarifa ofrece un precio más competitivo, a cambio de que el importe total de la reserva se abone en el momento de la confirmación. Al tratarse de una tarifa especial, no admite cambios ni cancelaciones, por lo que el importe no se devuelve una vez realizada la reserva".