Goldcar recupera la barrera de los 200 millones de facturación y ya gana más que antes de la pandemia

La compañía de alquiler de coches Goldcar vuelve a superar los 200 millones de euros de facturación, tras un incremento de casi el 11 % durante el último ejercicio, con lo que prácticamente iguala las cifras que registraba antes de la pandemia. Una recuperación que, eso sí, llega acompañada de una rentabilidad mucho mayor que la de entonces.

En concreto, la compañía con sede en Sant Joan y propiedad del grupo Europcar, anotó el año pasado una cifra de negocio de 212,3 millones de euros, frente a los 191,4 del ejercicio anterior. Un importe muy cercano a los 212,9 millones que ingresó en 2019, antes de que la pandemia hundiera las cifras de todo el sector. Una situación que, en el caso de los 'rent a car' se prolongó, posteriormente, debido a los problemas que paralizaron las fábricas de automóviles de medio mundo y que impidieron a las compañías abastecer sus flotas.

Una situación que se da por superada, aunque en el caso de Goldcar provocó un cambio en su modelo de funcionamiento. Para esquivar estos problemas a la hora de engordar sus flotas, el grupo Europcar decidió concentrar las compras de vehículos en aquellas marcas más grandes y con mayor capacidad de negociación con los fabricantes. De esta forma, la firma alicantina pasó de ser la propietaria de sus propios vehículos a alquilárselos a la matriz del grupo a partir de 2023, según se explica en el informe de gestión que acompaña los balances que la firma ha depositado en el Registro Mercantil.

Beneficio

La estrategia parece haber funcionado, a tenor de los resultados cosechados por la empresa en su último ejercicio, en el que declara un resultado neto de 11, 3 millones de euros, un 8 % más que el año anterior. Se trata, además, de una cifra superior a la que logró la compañía en 2019, cuando logró un resultado de 9,9 millones de euros, de acuerdo con las mismas fuentes.

Tal y como apuntan sus gestores, la actividad del grupo se ha visto beneficiada "por el fuerte crecimiento turístico y el aumento de la movilidad flexible" que se produjo en 2024. Un crecimiento que se concentró especialmente en el turismo extranjero, el que más coches alquila. Con todo, la firma también alerta de que los elevados costes heredados de los años de la pandemia y la guerra de Ucrania se mantendrán en los próximos años.

Vehículos de Goldcar en el aparcamiento del aeropuerto de Alicante-Elche. / INFORMACIÓN

En cuanto a la actividad internacional, durante el pasado año Goldcar inyectó seis millones de euros en su filial italiana, mientras que dio de baja su participación en las sociedades que mantenía en Reino Unido y Nueva Zelanda. La compañía también tiene filiales en Francia y Portugal.

Pagos a Aena

Por otro lado, el informe de gestión también recoge que la alquiladora todavía tenía pendientes de devolver 18,4 millones de euros en préstamos asociados al ICO. Además, la compañía desembolsó el año pasado alrededor de 24 millones de euros en cánones a Aena, por el espacio que ocupa en distintos aeropuertos españoles.

Goldcar se constituyó en 1988, cuando los empresarios Juan y Pedro Alcaraz vieron en el alquiler de vehículos para turistas una oportunidad de negocio, su actividad efectiva no se inició hasta 1993. A partir de entonces, la compañía experimentó un proceso de expansión acelerada, que acabó por llamar la atención de los fondos de inversión.

Así, en 2014 la italiana Investindustrial compró el 80 % de la compañía, que vendió solo tres años más tarde al grupo Europcar. Fue en esta segunda transacción cuando los Alcaraz se desprendieron por completo de su participación y dejaron de tener relación con la compañía.

Con el dinero de la venta, los empresarios constituyeron el holding Aligrupo, que agrupa diversos negocios, aunque el principal de ellos es la promotora Alibuilding, que se ha convertido en una de las más activas de la provincia.