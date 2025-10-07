El Ingreso Mínimo Vital llega en septiembre a más de 37.000 hogares alicantinos

Tras unos inicios complicados, en las que las solicitudes fueron mucho menores de las esperadas por el desconocimiento de los posibles beneficiarios, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se consolida como la principal prestación social en la provincia. De acuerdo con el balance publicado este martes por la Seguridad Social, esta ayuda llega ya a 37.012 hogares alicantinos, en los que residen más de 112.000 personas.

Son 6.854 hogares más que en septiembre del año pasado, lo que representa un incremento de la cobertura del 22,73 %, de acuerdo con las mismas fuentes. Por su parte, la cifra de ciudadanos cubiertos se ha incrementado en unas 22.000 personas, un 24 % más. En este sentido, cabe señalar que, por cada ayuda, hay una media de tres personas que se benefician.

Del total de titulares de la prestación, aproximadamente dos tercios son mujeres, con 24.239 beneficiarias, mientras que sólo 12.773 son varones. Por nacionalidades, un 79 % de quienes recibe en IMV en Alicante son españoles, frente a solo un 21 % de titulares extranjeros.

Un dato muy importante es que casi el 66 % de los hogares que cobran esta ayuda tienen menores a su cargo, lo da cuenta de la importancia que ha cobrado este Ingreso Mínimo Vital para paliar las situaciones de pobreza infantil. De esa cifra, unos 5.700 son hogares monoparentales.

Oficinas centrales de la Seguridad Social en la ciudad de Alicante en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

En cuanto a los datos económicos, la cuantía media se ha situado en 571,27 euros por unidad familiar, lo que supone un 10,21% más que hace un año. En total, la Seguridad Social ha destinado en Alicante un total de 22,4 millones de euros en septiembre para garantizar esta ayuda.

Valoración

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha puesto en valor esta medida aprobada hace ya más de cinco años por el Gobierno de España para garantizar ingresos mínimos a las personas que carecen de ellos, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos como haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

“El Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un gran avance en derechos sociales y es una herramienta de gran eficacia para combatir situaciones de pobreza o vulnerabilidad social, aportando unos recursos mínimos a la unidad familiar y contribuyendo así a la generación de oportunidades”, ha destacado Nieves. El subdelegado ha puesto énfasis además en que en la mayor parte de los hogares alicantinos que han percibido esta prestación en el mes de septiembre residen menores de edad.