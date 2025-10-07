El negocio del ladrillo no toca techo en Alicante: esta es la cifra millonaria que mueve cada semestre

Nunca, ni en plena burbuja inmobiliaria, se había movido tanto dinero en la provincia con el negocio de la compraventa de viviendas. Aunque el número de operaciones aún queda algo por debajo de la que se registró entre 2004 y 2006 -los años centrales de la anterior época expansiva- el notable aumento de los precios ha llevado las cifras de facturación del sector a un nuevo récord.

En concreto, entre enero y junio de este año el importe total de las transacciones formalizadas en las notarías de Alicante alcanzó los 5.394 millones de euros, impuestos aparte, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Son 550 millones más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento del 11 %, y 488 millones más que en el primer semestre de 2006, que hasta ahora se mantenía como el periodo con mayor facturación de la historia.

Destacan especialmente los datos del segundo trimestre, en el que el importe pagado por los compradores alcanzó los 2.835 millones de euros, de acuerdo con las mismas fuentes.

Menos operaciones

Lo más llamativo del caso es que este récord se consigue con menos operaciones de las que se registraban en plena burbuja. Así, en el primer trimestre de este año se escrituraron 29.690 operaciones, lo que supone uno de los mayores volúmenes de la historia, aunque por debajo de las 37.755 compraventas del primer semestre de 2006.

La clave está en el precio medio que se paga actualmente por cada casa vendida, que ya supera notablemente al de aquella época. En concreto, los compradores pagaron una media de 187.225 euros por cada casa que se escrituró en la provincia en el segundo trimestre de este año, unos 48.000 euros más de lo que se pagaba en 2006 y 17.000 más que el anterior importe máximo, que se alcanzó en el tercer trimestre de 2008, cuando se desembolsaban 169.823 euros.

Dos mujeres consultan los anuncios de una oficina inmobiliaria. / INFORMACIÓN

Existe, además, una diferencia notable: entonces la vivienda de obra nueva -más cara que la de segunda mano- copaba alrededor de la mitad del mercado, mientras que actualmente sólo representa el 15 % del total de transacciones. Un dato que pone aún más de relieve los precios completamente desorbitados que se dan en estos momentos en el mercado inmobiliario alicantino.

Para comprender por qué se produce esta evolución hay que mirar otro dato que también facilitan las estadísticas del Ministerio de Transportes, la procedencia de los compradores. A pesar del importante peso que siempre ha tenido el turismo residencial en el negocio inmobiliario de la Costa Blanca, en plena burbuja los compradores extranjeros sólo representaban un 23 % del mercado, por lo que su influencia en el precio medio era relativamente limitada.

Sin embargo, en el segundo trimestre de 2025 el peso de los foráneos se situaba en el 48 %, con un total de 7.397 operaciones, de los que más de dos tercios eran extranjeros no residentes. Es decir, europeos que compraron segundas residencias y que, por lo general, cuenta con una capacidad adquisitiva muy superior a los compradores locales.

En otras palabras, que una parte muy significativa del mercado inmobiliario alicantino ya no se rige por la capacidad de compra de la población local -una de las de menor renta per cápita de toda España-, sino por la que traen los clientes internacionales. Algo que es aún más patente en el caso de las promociones de obra nueva, donde los extranjeros copan más del 60 % de las transacciones.

Imagen de archivo de la construcción de una promoción de viviendas / ep

Además, también hay que tener en cuenta el importante número de compradores que llegan desde otras provincias españolas -la mayoría, también en busca de segundas residencias para pasar sus vacaciones-, que en el segundo trimestre sumaron otras 1.918 adquisiciones. Unos compradores que también suelen contar con una renta media elevada.

Más préstamos

Una de las consecuencias de todo lo anterior es que los compradores locales se ven obligados a solicitar préstamos más elevados a los bancos para financiar sus adquisiciones, tal y como viene publicando este diario. El último dato sitúa la hipoteca media en 135.000 euros, casi un 14 % más que hace solo un año.

De esta forma, un reciente estudio de Tinsa señalaba que los nuevos hipotecados deben destinar al pago de la cuota mensual más del 40 % de su salario, lo que supone una tasa de esfuerzo superior al 35 % que aconsejan como máximo los expertos para evitar que suponga una carga excesiva.