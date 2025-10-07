El turismo frena su crecimiento: pasará de contribuir el 52% a la economía entre 2021 y 2024 al 13% este año

El turismo frena su crecimiento. El sector turístico español crecerá el 2,8% este 2025, según las proyecciones de la patronal de las grandes empresas turísticas, Exceltur, que rebaja en medio punto su anterior pronóstico. El motivo de esta desaceleración lo justifica por el estancamiento de la demanda nacional y la debilidad de algunos de los principales mercados emisores.

De confirmarse estas cifras, el turismo dejaría de ser un dinamizador neto de la economía española, tras tres años (2021-2024) con una contribución del 52% del aumento del valor añadido real, este año Exceltur prevé que su aportación se reduzca al 13%. "Se abre una nueva etapa en el sector de normalización en un momento muy positivo, con un crecimiento que se situará a ritmos normales respecto a lo que venía produciéndose en los últimos años", ha relatado el vicepresidente de la asociación, Óscar Perelli.

Las empresas turísticas cierran un verano positivo en ventas y resultados, pero moderan sus ritmos de crecimiento con un alza del 2,8%, frente al 4,5% del trimestre anterior, y auguran un cuarto trimestre con un avance del 2%, según las encuestas realizadas a los empresarios que forman parte del lobi. A la creciente debilidad de los principales mercados emisores como Alemania, Italia y Francia por la situación económica en estos países se une que la demanda de los españoles en sus viajes por España se estanca, con el mismo número de noches en alojamientos reglados este verano que en 2024 y 2023.

Por destinos, las zonas de costa se comportaron mejor que los destinos urbanos de interior, que se han visto más afectados por las distintas olas de calor. Lideran el crecimiento por comunidades autónomas La Rioja (+ 13,1%), las dos Castillas (casi un 11% más en ambos casos), País Vasco (+ 10,4%) y Cantabria (+ 9,3%), mientras que Madrid (+ 1,7%) y Catalunya (+ 0,8%), que venían creciendo de forma intensa frenan esta tendencia con ligeros aumentos de ingresos. Baleares (+ 9,7%) también disfruta de un buen verano en ingresos, gracias a la mejora de los precios, mientras Andalucía (+ 9%), Murcia (+ 8,7%) y Canarias (+ 8,2%) observan también un crecimiento en afluencia.