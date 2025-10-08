Los arroceros de Alicante vetan el paso a un hongo que ha causado estragos en la Albufera de Valencia

Los arroceros de Pego han logrado escapar esta campaña al virulento ataque de la pyricularia, un hongo que ha causado estragos en la cosecha de la Albufera de Valencia. Pero no ha sido por un hecho casual, sino por dos elementos que han mitigado sus efectos, como son la siembra en seco y la presencia cada vez mayor de la variedad autóctona del bombón, que se está mostrando mucho más resistente a esta enfermedad fúngica. El resultado ha sido una producción cercana al millón de kilos, en una campaña, además, en la que se ha recogido la paja del cultivo para su distribución entre los ganaderos de la provincia de Alicante, lo que ha evitado los problemas medioambientales que generan las quemas.

El de este año ha sido una campaña catastrófica para el arroz de la Albufera de Valencia, hasta el punto de que, según la información facilitada por AVA-Asaja, la siega de este año es la más ruinosa que se recuerda en la zona. Así, y como consecuencia de la pyricularia, variedades como bomba, albufera y J. Sendra, imprescindibles para la preparación de las paellas, han sufrido pérdidas del 75 %, Un drástico hachazo que ha propiciado que la cosecha total el parque natural de la Albufera se sitúe alrededor del 20 %.

No ha sucedido lo mismo, sin embargo, en la provincia de Alicante, y más en concreto en el parque natural de la Marjal Pego-Oliva, donde las pérdidas como consecuencia de este hongo han sido residuales. Así lo señala Vicent Dominguís, productor y representante sectorial de Asaja Alicante, quien atribuye este hecho a dos prácticas de cultivo que se han introducido en los últimos tiempos y que están ofreciendo unos resultados muy positivos.

Siembra en seco en la Marjal Pego-Oliva. / INFORMACION

La primera de ellas es la siembra en seco, experimentada con éxito por primera vez el año pasado. Consiste en no sembrar el arroz en el campo inundado, como es habitual, sino directamente en tierra "seca", que evidentemente contiene el agua suficiente por tratarse de un humedal. "Lo que conseguimos con ello -señala Dominguís- es que la planta no esté tanto tiempo en contacto directo con el agua, lo que previene la aparición de hongos y también de las malas hierbas".

El otro elemento que está contribuyendo a detener la pyricularia es el cultivo del arroz bombón, una variedad que se cultiva de forma exclusiva en este paraje, reintroducida en 2016, que también se está revelando como más resistente a las enfermedades fúngicas.

Con todo ello, la campaña de recolección se ha cerrado en la Marjal Pego-Oliva con una cosecha de alrededor de un millón de kilos, lo que supone, añade Dominguís, "una producción dentro de los baremos que podríamos considerar normales".

Recogida de paja

Todo esto se ha producido en una campaña en la que, además, en el mismo paraje se ha procedido a la recogida de la paja del arroz, la cual ha sido distribuida íntegramente al sector ganadero de la provincia de Alicante. Se trata, en concreto, de 1.200 fardos de grandes dimensiones y de un peso aproximado de 250 kilos cada una, que suponen cerca de 300 toneladas en total.

Una actuación que ha sido aplaudida por Acció Ecologista Agró, colectivo que destaca que de esta forma se fomenta el consumo de kilómetro cero y un uso responsable de los recursos locales, evitando la quema de una gran superficie de restos agrícolas, reduciendo las emisiones contaminantes y reforzando el compromiso con un modelo agrícola más sostenible.

Fardos de paja preparados para su traslado a granjas ganaderas. / INFORMACION

"Esta campaña es un ejemplo de que trabajando de forma conjunta agricultores, empacadores y ganaderos, lo que para unos son residuos agrícolas para otros se convierten en valiosos recursos", subraya José Luis Pecino, promotor de esta iniciativa.

El parque natural de la Marjal Pego-Oliva, con más de 1.250 hectáreas de humedales y unas 260 de arrozales, está considerado como uno de los espacios más valiosos del litoral mediterráneo, el cual acoge especies tan emblemáticas como el águila pescadora.

Desde el grupo ecologista ponen esta práctica de la recogida de la paja del arroz como un ejemplo a imitar en el parque natural de la Albufera.