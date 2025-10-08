La buena racha del turismo dispara un 31 % el beneficio de Hoteles Poseidón

El buen momento que atraviesa la actividad turística en la provincia se refleja también en las cuentas de resultados de las empresas del sector, que han visto mejorar notablemente su rentabilidad. En el caso de Hoteles Poseidón, la cadena que dirige el expresidente de Hosbec Pere Joan Devesa, esta mejora se ha traducido en un incremento del beneficio de casi un 31 %, hasta alcanzar los ocho millones de euros en 2024.

"Ha sido un año muy bueno en general para el sector y esperamos que 2025 vuelva a mejorar", reconoce el propio empresario, que asegura que estos resultados le dan la confianza para seguir avanzando en los nuevos proyectos que tiene la cadena. Entre ellos, el más importante es la ampliación del Poseidón Playas de Benidorm con un nuevo edificio. Una torre que permitirá poner en el mercado casi 300 nuevas habitaciones, tras una inversión de 40 millones de euros.

De momento, la cadena cerró el pasado año con una facturación de 43,8 millones de euros, tras crecer un 10,7 %, de acuerdo con las cuentas oficiales registradas por la compañía matriz del conglomerado familiar, el Grupo Corporativo Devesa SL. Una evolución que se produjo, en gran medida, por la mayor llegada de visitantes extranjeros.

En el caso de los turistas llegados de otros países comunitarios, los ingresos de la cadena pasaron de 7 a 8,3 millones, mientras que el mercado extracomunitario -básicamente, el público inglés- alcanzó los 7,4 millones, frente a los 5 que anotaron en 2023.

Una recreación de cómo será la nueva torre del hotel Poseidón Playas. / INFORMACIÓN

Con todo, el mercado nacional fue el más destacado, con 28 millones de ingresos en este mercado, frente a los 27,5 millones del año anterior.

Costes bajo control

En cuanto a la mejora de la rentabilidad, Pere Joan Devesa señala que, tras unos años convulsos, con incrementos desorbitados de la energía o del precio de los alimentos, "las tarifas se han equilibrado" a los nuevos costes, lo que ha permitido esa mejora de los resultados.

De cara al futuro, el principal hito que tiene por delante la cadena es la puesta en marcha del segundo edificio del Poseidón Playas, que se prevé que pueda abrir sus puertas antes del verano de 2027. Además, la compañía acaba de realizar su primera incursión en el negocio de los apartamentos turísticos, con la compra del edificio del antiguo Benimar, con 27 unidades. Un negocio que explota bajo la marca de Poseidón Living.

"Es un negocio que tiene mayor ebitda, pero con más volatilidad: se llena en verano, pero es más difícil de ocupar fuera de temporada", explica el empresario. Sobre posibles nuevas incorporaciones, Devesa señala que "están atentos a nuevas oportunidades" que puedan surgir, siempre que estén "alineadas" con el modelo de la compañía.

La cadena cuenta en estos momentos con siete hoteles en Benidorm, Guardamar, Torrevieja, la Vall de Laguar y la Manga del Mar Menor, además de este edificio de apartamentos.