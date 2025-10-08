“Si tus clientes dicen ‘todo correcto’, estás en peligro: el error invisible que mata tu negocio”

Lo normal no se recuerda. “Todo correcto” suena bien, pero es la frase que te borra de la cabeza del cliente. No duele, pero tampoco se cuenta. Vuelven a ti por rutina o por cercanía, no por deseo. Y cuando aparece un competidor más cerca, o un euro más barato, te cambian sin remordimientos. No porque seas malo, sino porque fuiste normal. La gente no repite lo normal; repite lo que le facilita la vida y le sorprende un poco. Ese pequeño “wow” no es una floritaza cara ni un show de luces. Es un detalle útil en el momento exacto. Lo demás es ruido.

Imagina que entras a un estudio de tatuaje nervioso. Hace días sueñas con el diseño, pero el miedo a “¿y si no queda como lo imagino?” está ahí. Te reciben con una pregunta que no habías oído: “¿Quieres ver el tamaño y la posición en tu piel antes de decidir?”. No es un simple calco; es una prueba con plantilla y foto con buena luz para que veas proporciones. Te explican por qué ese centímetro extra cambia el equilibrio del dibujo en tu brazo. Y te entregan una mini guía sobre cómo curará la piel, con tres fotos (día 1, día 7, día 21) para que no entres en pánico cuando se vea raro. Sales no solo con tinta; sales con seguridad. Eso te hace volver para el segundo tatuaje… y recomendar el estudio a quien te pregunte.

Cambiemos de mundo. Entras en un centro de jardinería un sábado. Tienes una terraza que siempre se te muere. Te pierdes entre macetas y nombres latinos. Un dependiente te invita al rincón de prueba: tres estructuras con luz y viento simulados. “¿Dónde da el sol en tu casa?”, te pregunta. Le dices que de tarde y que hay corriente. Te enseña tres plantas que aguntan viento y te explica cómo regarlas sin ahogarlas, con una jeringa medidora que te regala. Antes de pagar, te ofrece una tarjeta de cuidados con foto de tus plantas y un recordatorio del primer mes: “a la semana, toca la tierra; si se pega al dedo, no riegues”. No es un ramo caro. Es un error menos y una victoria más. La próxima vez que pases por delante, entrarás por la tranquilidad que te dieron.

Ejemplo de imagen de una floristeria / Level Up

Vamos a una escuela de teatro para adultos. Gente que no pisa un escenario desde el cole. Todos cargan un saco de vergüenza y ganas a la vez. “Todo correcto” aquí es un profesor que explica y manda ejercicios. ¿Y el “wow”? Una muestra grabada de 60 segundos a la segunda semana, para que cada alumno vea su progreso real y su desbloqueo. No se trata de criticar; se trata de mostrar que la voz suena más clara, que la mirada no huye, que el cuerpo ocupa el espacio. Esa grabación es oro porque te demuestra que puedes. Y en la recta final, una guía para invitar a amigos a una presentación corta, con tres consejos para que el día no sea un ataque de nervios. El “wow” aquí es convertir lo desconocido en tránsito seguro.

Un último salto: un taller de reparación de drones. El cliente no entiende de hélices, giroscopios ni sensores. Entrega su juguete caro con miedo a que quede peor o tarde meses. “Todo correcto” sería: “te avisamos”. El “wow” ocurre en la entrega: un vídeo de vuelo de 30 segundos grabado en el propio taller, con telemetría a la vista. Se ve que el dron sube, estabiliza, vuelve y aterriza. No hay dudas, no hay “confía en mí”. Hay prueba visual. Junto con el vídeo, una tarjeta de mantenimiento con las tres revisiones más tontas pero que evitan el 80% de las averías (limpiar sensor X, revisar hélice Y, actualizar firmware Z). Te vas sintiendo que el dinero valió y que, si fallas, sabes a dónde volver.

Todos estos “wows” tienen tres cosas en común. Uno: aparecen en momentos clave (primer contacto, compra, entrega, seguimiento). Dos: son útiles, no adornos. Tres: tienen nombre. Ponerles nombre no es marketing hueco; es hacerlos repetibles. Si tu equipo sabe que existe el “rincón de prueba”, el “vídeo de vuelo”, la “muestra 60 s” o la “jeringa medidora”, no dependen del humor del día; salen solos. Además, un “wow con nombre” es fácil de contar. “¿Dónde te tatuaste?” “En X, hacen una prueba en piel antes.” “¿Dónde compraste plantas?” “En Y, me dieron una jeringa con guía.” El boca a boca no vive de adjetivos; vive de escenas.

“¿Y si me copian?” Ojalá. Si te copian, significa que funciona. La diferencia estará en cómo lo sostienes en el tiempo. Un gesto aislado se agota; un gesto convertido en hábito crece. Para eso hay que documentarlo (una hoja simple con pasos), ensayarlo (que el equipo lo viva) y medirlo (cuántas veces se hace, cuántas reseñas lo mencionan). Cuando algo no funciona, se cambia sin drama. No es arte sagrado; es servicio con cariño.

Tatuador colocando la imagen sobre la que hara el tatuaje / Level Up

Tampoco hace falta gastar una fortuna. El “wow” se mide por su capacidad de bajar la ansiedad y facilitar la vida, no por su precio. Una llamada al día siguiente para preguntar “¿todo bien?” es más poderosa que un regalo caro a destiempo. Un QR a una guía de uso vale más que un envoltorio de lujo que acaba en la basura. Un checklist al entregar un trabajo evita peleas después. Y un “gracias” sincero, con nombre y apretón de manos, pesa más de lo que crees en un mundo de interacciones frías.

La trampa es pensar que eso es “maquillaje”. El maquillaje tapa, esto muestra. Muestra que pensaste en la persona que tienes delante. Que te pusiste en su lugar cuando no sabía elegir planta, cuando temblaba con el micrófono, cuando no entendía por qué su dron daba vueltas locas. Muestra que te importa el después, no solo atenderte hoy. Y cuando alguien siente eso, vuelve incluso si hay opciones más baratas. Vuelve porque descansa contigo.

La mejor manera de empezar es mirar tu atención como si fueras un detective. ¿Dónde se atascan? ¿Qué preguntan siempre? ¿Dónde se enfadan? Coge un papel y dibuja cuatro casillas: primera impresión, compra, entrega, después. Escribe al lado un gesto útil para cada una. Dale un nombre. Ensáyalo hoy con dos clientes. No busques perfección; busca impacto pequeño. Si el gesto funciona, la gente te lo dirá con palabras (o con sonrisa). Si no, lo notarás tú: no se hace, estorba, sobra. Cambia sin miedo.

Y sí, pídele a esa persona contenta algo que olvida mucha gente: su reseña. No en frío. Justo después del “wow”. Con un QR a mano y una frase amable (“Si esto te ayudó, ¿nos dejas una reseña? A otros les servirá para decidir”). Sin presión, con gratitud. Lo que se mide mejora; lo que se cuenta se multiplica.

¿Quieres más ideas simples que mueven resultados?

¿Quieres conocernos en vivo y en directo?

Apúntate a la conferencia presencial gratuita “Sistema de Ventas Rentable”.

Vas a salir con un plan práctico para tu empresa.