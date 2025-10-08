elanta y Avatel, a través de su marca Vega Fibra, revolucionan la conectividad en el Estadio Martínez Valero con 10 Gbps simétricos

elanta, operador neutro de referencia en infraestructuras neutras de fibra FTTH (hasta el hogar), y Avatel, a través de su marca Vega Fibra -especializada en la prestación de servicios de telecomunicaciones a clientes finales- anuncian la puesta en servicio de una infraestructura de red de última generación en el Estadio Martínez Valero de la localidad alicantina de Elche. Esta iniciativa estratégica dota al recinto deportivo de una conectividad de 10 Gbps simétricos XGSPON de alta capacidad y baja latencia.

Esta conectividad innovadora se estrena el día 11 de octubre con motivo del partido de clasificación para el Mundial de 2026, entre las selecciones de España y Georgia, un evento de gran envergadura que demanda una red robusta y resiliente. Esta solución garantiza una conectividad sólida y de gran capacidad para periodistas y equipos de producción, permitiendo transmisiones en alta definición e interacciones en alta definición e interacciones en tiempo real. elanta ha implementado una tecnología avanzada de gran capacidad diseñada para escenarios de alta demanda de ancho de banda y baja latencia, crucial para las retransmisiones en vivo y las comunicaciones en tiempo real.

Este proyecto representa el claro liderazgo y compromiso de los operadores con una conectividad pionera y de vanguardia, que ya está disponible para todos los clientes del sector empresarial.

“En elanta estamos comprometidos con la evolución constante del mercado y las necesidades de nuestros clientes y operadores. Nos apoyamos en los avances tecnológicos más recientes para responder con eficacia a los desafíos actuales. La creciente demanda de mayores anchos de banda, menores latencias y la incorporación de nuevas tecnologías en el entorno empresarial nos impulsa a ampliar continuamente nuestra oferta de servicios. De esta manera, nuestra infraestructura no solo responde, sino que se anticipa a las nuevas exigencias del mercado, garantizando una conectividad preparada para el futuro”, ha declarado Andrea Liboreiro, CEO de elanta. "Esta implementación no es solo una prueba de nuestra capacidad técnica, sino también un reflejo de nuestro compromiso por llevar la innovación a todos los ámbitos, desde el deporte hasta el mundo de los negocios" han declarado Ángel Pic, fundador y gerente de Vega Fibra e Isabel Parreño, directora general de negocio de Avatel Telecom.

El éxito de poder contar con infraestructuras de fibra XGSPON (hasta 10 Gbps simétricos, con capacidad de priorización de tráfico), con baja latencia permite la prestación de servicios basados en IA a todo el tejido corporativo, servicios de alta demanda de streaming, juegos en el hogar, servicios de realidad virtual (VR), VR aumentada y Cloud inteligente para la empresa.

Sobre elanta

elanta hasta enero de 2024 lyntia Access, es el operador mayorista de referencia entre aquellos que ofrecen servicios residenciales y corporativos de acceso de fibra óptica al hogar (FTTH) en España. Dispone de más de 650.000 clientes conectados en los más de tres millones de hogares en los que ofrece servicio de conectividad FTTH. Asimismo, nueve de cada diez hogares de su red disponen de capacidad de conexión de ultra rápida velocidad (XGSPON) de hasta 10 Gbps simétricos en residencial y 50Gbps en empresarial.

elanta es una compañía de Antin Infrastructure Partners y se ha posicionado como agente clave en el sector al haber combinado a la perfección una estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico multioperador en los últimos cuatro años. elanta ha cerrado 2024 con más de 80 millones de euros de facturación. Más información en www.elanta.com

Sobre Antin

Antin Infrastructure Partners es un fondo líder de gestión de activos de infraestructuras con más de 33 billones de euros en activos bajo la gestión de sus fondos Flagship, Mid Cap y NextGen con foco en los sectores de energía y medioambiente, digital, transporte e infraestructura social. Con sedes en Londres, Nueva York, Singapur*, Seúl* y Luxemburgo, Antin cuenta con 250 profesionales dedicados a desarrollar, mejorar y transformar los negocios de infraestructura y generar valorar a largo plazo para las compañías su portfolio y para sus inversores. Antin está controlada mayoritariamente por sus socios y cotiza en Euronext Paris (Ticker: ANTIN – ISIN: FR0014005AL0). *Oficina relaciones con inversores

Sobre Avatel Telecom

Avatel Telecom es el quinto operador de telecomunicaciones a nivel nacional y líder en el sector local. Con más de diez años de historia, Avatel está especializada en llevar conectividad de alta velocidad a zonas donde otros no llegan, ofreciendo el llamado cuádruple play: fibra óptica, telefonía fija, móvil y televisión -con su propia plataforma, CLICtv-.

Sobre Vega Fibra

Vega Fibra es una marca del grupo Avatel que opera en el sureste de España, manteniendo su carácter local y su cercanía con los clientes de la zona. Ofrece servicios de fibra óptica, móvil y televisión a través de CLICtv. Integrada en la estrategia de expansión de Avatel, combina la solidez tecnológica del operador nacional con una atención próxima y personalizada, reforzando así la presencia del grupo en la Vega Baja y áreas limítrofes.