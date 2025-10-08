Hosbec apunta a una previsión del 90 % de ocupación para el puente del 9 d'Octubre

Con un Día de la Hispanidad que cae en festivo y la amenaza de lluvias en la provincia de Alicante, las previsiones de ocupación turística son, a fecha de hoy, un dato positivo. Hosbec ha hecho públicas sus previsiones para este largo fin de semana que, a falta de atender el comportamiento de la última hora, son positivas.

Los mejores registros se esperan en Calp. La población de la Marina Alta roza el 92 % y la ciudad de Alicante y Benidorm acarician un 90 % de ocupación media. Las previsiones se rebajan para el resto de la Costa Blanca y la zona Sur, que se sitúan en el 72 %.

Desde la patronal hotelera, la directora ejecutiva de la asociación, Mayte García, ha subrayado que "los datos pueden no ser tan buenos que en años anteriores porque la disposición de los festivos en el calendario hace que el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España caiga en domingo, y sólo las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura pasan el festivo al lunes 13 de octubre".

Para Hosbec, esta circunstancia explica que mercados tan importantes para nuestro turismo de proximidad como Madrid o Castilla La Mancha no vayan a disfrutar de ninguna clase de puente en este año 2025, lo que indudablemente retrae cierta demanda que eleva la ocupación.

A la espera de la lluvia

Además, el factor meteorológico se ha cruzado en el calendario. En concreto, está anunciada la llegada de "Alice", una DANA que compromete las reservas de última hora, claves para el público nacional.

En el resto de la Comunidad Valenciana, Hosbec apunta que la capital del Túria registra previsiones que superan el 85 %, mientras que el resto de la provincia estará en el 78 %. En este sentido, Hosbec ha destacado el dato más moderado de Gandía con un 65 % de reservas confirmadas.

Por último, la provincia de Castellón roza ya el 70 %. Como municipio destacado está Peñíscola con más de un 77% de reservas confirmadas en este momento.