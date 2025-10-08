Iberdrola subraya en Alicante la importancia de electrificar la economía para impulsar la competitividad

Alicante acoge la XXII edición del Encuentro del negocio de Redes de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, la distribuidora de Iberdrola en España, que reúne a más de 200 empleados de la provincia. Un foro en el que se ha puesto sobre la mesa la importancia de la electrificación de la economía para el impulso de la competitividad.

Con la presencia de Guillermo Raga, director de i-DE en la Región Este, y César Carlomarde, jefe de zona de la compañía en la provincia, en el encuentro se ha incidido en dicha electrificación como estrategia para la sostenibilidad, la eficiencia y desarrollo industrial.

Guillermo Raga ha subrayado “la gran oportunidad que tenemos para industrializar el país de forma sostenible, apostando por la electrificación de actividades que hoy dependen de recursos fósiles. Iniciativas como el impulso al vehículo eléctrico o el uso de electricidad para generar calor en entornos residenciales e industriales, son ejemplos claros de cómo podemos avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y comprometido con el futuro del planeta”.

También se ha destacado que la transición energética ofrece numerosos beneficios como país y como región, ya que se dispone de abundantes recursos naturales como el sol y el viento, fundamentales para generar energía limpia y competitiva.

Un tendido eléctrico. / Agustí­n Perales

Con ese marco, el director de i-DE ha incidido en que todas las industrias en crecimiento “necesitarán más electricidad, lo que obliga a incrementar las inversiones en redes, para lo que es necesario conocer con claridad el marco regulatorio para construir el plan de negocio con el que afrontar con ambición este nuevo periodo 2026-2031”.

“Las redes eléctricas inteligentes son la columna vertebral para hacer posible la transición energética, ya que integran las renovables y conectan los grandes proyectos industriales por lo que apostar por la electrificación y por unas redes modernas y resilientes es una condición indispensable para lograr la descarbonización de la economía, avanzar en la transición energética y garantizar un futuro sostenible, competitivo y de calidad para la sociedad”, ha destacado Guillermo Raga.

Inversión

Durante el encuentro se ha hecho referencia y proyectado un vídeo sobre la evolución del plan il.lumina por el que Iberdrola está invirtiendo 100 millones de euros para rediseñar la red eléctrica que se vio afectada por la dana, incorporando medidas de resiliencia e incluyendo los últimos estándares de digitalización.

Para ello, la empresa ha creado un equipo formado por 35 personas que se está dedicando exclusivamente al proyecto, que requiere la participación de aproximadamente mil operarios de empresas contratistas, que en su mayoría serán de implantación local y del que se van a beneficiar a más de 650.000 clientes de la zona.

La creación de un departamento dedicado en exclusiva a este plan está permitiendo que i-DE pueda continuar desarrollando el resto de sus inversiones en la Comunidad Valenciana con normalidad.

Red provincial

En Alicante i-DE gestiona más de 30.000 kilómetros de líneas eléctricas, cuenta con 10.500 centros de transformación en servicio y más de medio centenar de subestaciones. La compañía mantiene en la provincia un nivel de calidad de servicio óptimo para los clientes, tanto particulares como empresas.

Gracias a estas instalaciones, señalan desde la compañía, i-DE cuenta hoy en Alicante con una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía. El esfuerzo inversor realizado por i-DE en la Comunidad Valenciana durante muchos años, añaden, ha permitido también una mejora sustancial en la calidad de suministro que ofrece a sus clientes.