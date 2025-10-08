¿Quieres trabajar en la industria aeroespacial? PLD Space busca 40 técnicos para fabricar su Miura 5

PLD Space se ha convertido en uno de los grandes motores del empleo cualificado en la provincia. La compañía ilicitana ha superado ya los 400 trabajadores en plantilla -una cifra que tenía previsto alcanzar a final de año-, y no deja de incorporar nuevos especialistas para el desarrollo y fabricación de sus cohetes. Entre ellos, el Miura 5, que supondrá su primera nave capaz de llevar carga comercial y cuyo primer lanzamiento está previsto para los primeros meses del próximo año.

Un hito para el que la firma fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú busca reforzar aún más su equipo y, de paso, dar una oportunidad a jóvenes que quieran desarrollar su carrera en el sector. Será durante la segunda edición de su AdAstra Early Talent Day, en el que la compañía espera encontrar hasta 40 nuevos perfiles junior y de prácticas, entre estudiantes de FP y universitarios.

Perfiles

Tras la primera edición de AdAstra Early Talent Day a la que asistieron más de 1200 interesados en 2024, esta edición estará centrada en talento de producción que desee contribuir al desarrollo, procesos de industrialización y desarrollo de negocio de Miura 5.

Participantes en la anterior edición del AdAdstra Early Talent Day de PLD Space. / INFORMACIÓN

En cuanto a los perfiles concretos, desde la compañía buscan técnicos de mecanizado, programadores CAD/CAM, técnicos de soldadura, técnicos inspectores de metrología o técnicos de calidad de producto, entre otros.

"El éxito de la primera edición de AdAstra Talent Day es indudable, ya que, del total de asistentes, 874 fueron seleccionados y 16 ya se han incorporado a nuestra plantilla gracias al compromiso y arduo trabajo demostrado en los últimos meses", destaca José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space. "Por lo tanto, nos hace especial ilusión recibir a nuevo talento joven que quiera ser parte de un hito que revolucionará al sector aeroespacial como lo es el desarrollo de MIURA 5", añade el directivo.

El evento virtual se llevará a cabo el próximo 16 de octubre a través de Zoom Events y contará con la participación del CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres, así como de José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space, quienes darán a conocer de primera mano los retos, requisitos y beneficios detrás de su programa de talento y cómo este contribuye al desarrollo de un lanzador orbital desde una perspectiva industrial y de negocio.

Recreación del vuelo de un cohete de PLD Space. / INFORMACION

Además, durante la sesión harán un tour de fabricación en directo para descubrir qué está sucediendo en la factoría en tiempo real, los retos de negocio que supone llevar una tecnología así al mercado y conocerán al equipo de ingenieros senior y antiguos estudiantes de prácticas que han sido contratados por la compañía para entender las vivencias y experiencias dentro de la compañía. Los interesados deben registrarse previamente para asistir al evento.

Evolución

PLD Space inició el año con 300 empleados y, actualmente, supera los 400, lo que representa una tasa anual de crecimiento del 40%. Esta generación de empleo cualificado y el desarrollo de equipos de alto rendimiento es el resultado de la cultura corporativa de PLD Space basada en la pasión, la disciplina, la agilidad, la integridad y la excelencia, según apuntan desde la compañía.

La empresa también contribuye al desarrollo del sector espacial en España a través de programas como PLD Space Academy que cuenta con el respaldo de las principales universidades públicas y privadas del país en materia de ingeniería, derecho y administración de empresas, y con escuelas de negocio de primer nivel como MIOTI, IE, IESE, ESCP.

Además, la compañía continúa en constante búsqueda de nuevas oportunidades y acuerdos con otras de las principales universidades de España y el extranjero.