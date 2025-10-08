Esos son los barrios de Alicante y Elche que están entre los más pobres de España

Dos barrios de la ciudad de Alicante y uno de Elche vuelven a situarse entre los más pobres de toda España, al menos en función de lo que declaran sus residentes a la Agencia Tributaria. El organismo fiscal ha publicado un año más la estadística que elabora regularmente sobre la renta media de las grandes ciudades españolas (más de 200.000 habitantes) dividida por códigos postales.

Unos datos que, si bien no responden con exactitud a la realidad física de los distintos barrios, sí permiten conocer las importantes desigualdades que se producen en el interior de un mismo municipio.

Como suele ser habitual, tanto Alicante, como Elche -las dos únicas poblaciones de la provincia que entran en el estudio-, destacan más por el lado negativo, que por el positivo. Y, en concreto, por contar con algunas de las zonas más deprimidas de las grandes poblaciones españolas.

En concreto, la zona que la Agencia Tributaria denomina Nou Alacant, que recoge también la mayor parte de Juan XXIII, se sitúa como el segundo barrio con menor renta, con solo 16.868 euros, únicamente por detrás del sevillano de Torreblanca, cuyos residentes solo declaran 11.354 euros de ingresos anuales.

Para dar una idea, esta cifra supone aproximadamente la mitad de lo que declaran de media el conjunto de alicantinos, que fueron 30.218 euros en 2023, el año que se toma de referencia.

El tercer lugar de la lista de barrios más desfavorecidos corresponde a Cortijos de Marín, en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, con 17.210 euros; y en el cuarto aparece Carrús-Plaza de Barcelona, el código postal 03206 de Elche, que también incluye partes de barrios como El Toscar y que cuenta con una renta media de 17.210 euros. Una posición que no deja de suponer una mejora, si se tiene en cuenta que en anteriores ocasiones esta zona del término municipal ilicitano aparecía como la más pobre de todas las grandes ciudades del país.

El quinto lugar correspondería a la zona de San Matías-Los Andenes-Las Chumberas, en Santa Cruz de Tenerife, con 18.972 euros; y el sexto sería para otro barrio alicantino, en este caso el que el estudio llama Ciudad Jardín (código postal 03011) y que, además de este barrio, incluye también Virgen del Remedio. Un área que cuenta con una renta declarada de apenas 19.000 euros.

Unas cifras que quedan muy alejadas de las que presenta La Moraleja, en Alcobendas, Madrid, considerado como el barrio más rico de España, con unos ingresos medios de 196.429 euros por residentes. Una cifra a la que ni siquiera se aproxima ninguno de los códigos postales de Elche y Alicante.

Desigualdad interna

Más allá de la posición que ocupan en el cómputo nacional, el estudio de Hacienda también permite comprobar la importante desigualdad que persisten dentro de cada una de estas ciudades. En la provincia el caso más significativo sería el de Alicante, donde las ganancias medias de su barrio más rico, la playa de San Juan, prácticamente triplican a la renta de Nou Alacant, con 45.472 euros frente a 16.868.

Entre las zonas más afortunadas de este municipio también el centro tradicional, con 44.227 euros de ingresos declarados por residente; la zona del Ensanche, con 42.351 euros; o la de La Goteta-la Cantera -es decir, la Albufereta- con 36.390 euros.

En el lado opuesto, además de Nou Alacant y Ciudad Jardín, las zonas más empobrecidas de Alicante son Carolinas, con 20.827 euros; El Pla de Bon Repós, con 22.832; y la zona de Florida-Portazgo, con 22.980 euros, según las mismas fuentes.

El Elche, la renta media del municipio se situó en 2023 en 25.208 euros, un 3,3 % más que en el año anterior. Por debajo de esa cifra, además de la zona de Carrús, estuvieron el barrio de Altamira-El Toscar (código 03205), con 20.630 euros; lo que el estudio llama Sector 5º-El Asilo-El Canal (código 03204), que incluye el triángulo formado por la avenida Alcalde Ramón Pastor, el río y la calle Antonio Machado, con 21.879 euros; o Torrellano, con 24.145 euros, aunque hay que tener en cuenta que el parque empresarial no entra en el mismo código postal.

La zona más rica de la ciudad zapatera, siguiendo estos mismos criterios, sería la que agrupa las partidas de El Vincle, Novavallverda, Valverde y Barrio Alto, con 35.393 euros; seguida por El Travaló, con 32.627 euros. Eso sí, en este último caso son casi 12.083 euros menos que el año pasado, lo que indicaría que, o bien en 2022 uno de sus residentes ganó una auténtica fortuna con la venta de algún bien, o que en 2023 alguien muy rico se mudó de la zona.

La Galia-Bonavista, con 31.356 euros o el Parque Industrial, con 30.261 son otras de las zonas con mayor poder adquisitivo de la ciudad.