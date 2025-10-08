Uepal ultima el registro de la marca Coepa para preservar su legado

La Oficina Español de Patentes y Marcas ha hecho pública la solicitud de Uepal para registrar la marca Coepa. El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, ha explicado que se trata de un proceso que se inició el pasado abril y que surgió tras detectar que habían caducado la protección de los derechos sobre esta denominación. "Estimamos volver a protegerla para evitar otro tipo de uso”, ha comentado.

Desde la organización, se apunta a que la idea inicial es preservar el legado de documento e historia asociada a dicha entidad, que durante muchos años fue la denominación oficial. De hecho el pasado diciembre, Uepal publicó las memorias sobre Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante. La publicación recogía su fundación en la década de los 70 y sus 40 años de existencia como referente para el empresariado alicantino.

La petición de registro hace referencia tanto a los servicios previstos por una asociación empresarial, como a los relativos a la formación como los de defensa, asesoramiento y orientación jurídica prestados a partir esta actividad.

Más que documentos

Durante la presentación del libro el propio Quintanilla explicó “saldar la deuda que la provincia tiene con la patronal” y “cerrar heridas”, aludiendo a la unión deseada en la patronal y que se vio truncada tras la disolución de Coepa a finales de 2017. Uepal editó el libro bajo el título "Coepa. Principio y fin de un pilar socio-económico de la provincia de Alicante"', lo que a todas luces significó plasmar en un documento ese sentimiento de herencia a la que ha aludido la organización desde su constitución.

Al margen de la documentación, la unión empresarial ha defendido un enfoque diferenciado al planteado por la actual Confedeeración Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y que pasaba, principalmente, por dos modelos de estructura alrededor de la defensa de los intereses patronales. Junto a esa relevante perspectiva que acabó por los graves problemas financieros de la entidad, está el legado dejado por los equipos y los presidentes que ostentaron esa representación.