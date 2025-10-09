Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia

Cada vez es más frecuente que una persona resida en un municipio y tenga que desplazarse a diario hasta otra población para trabajar, acudir a clases o, simplemente, realizar sus compras. Lo que hace unos años era cosa de unos pocos, ahora se ha convertido casi en la norma gracias a la densa red de carreteras que recorre la demarcación y las redes de transporte público.

Una tendencia que, además, sigue al alza a pesar de fenómenos como el teletrabajo. En concreto, sólo en los últimos dos años el número de viajes que se registran cada día entre los distintos municipios de la provincia se han incrementado en un 9,7 %, según se deduce de los datos de la Plataforma de Mapas de Movilidad del Ministerio de Transportes.

Esta herramienta utiliza las señales anonimizadas de los móviles para calcular la cifra de personas que se mueven entre las distintas poblaciones determinado día, lo que permite compararlas con el mismo día de ejercicios anteriores. Y lo primero que llama la atención es la intensidad de estos flujos, en especial en el área metropolitana de Alicante, como señala el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis.

Un indicativo de que también las economías de estas poblaciones son cada vez más interdependientes, aunque también influyen otros factores, como la presencia de grandes centros educativos, como las universidades, o el precio de la vivienda, que provoca que las zonas residenciales se vayan alejando del centro de las grandes ciudades.

Los grandes ejes

De esta forma, el eje que más desplazamientos registra habitualmente en la provincia es el que une Alicante y San Vicente. Cada día se contabilizan más de 160.000 viajes, unos 80.000 de ida y otros tantos de vuelta. Son 10.000 viajes diarios más que hace solo dos años, una evolución que responde, entre otras circunstancias, al importante aumento de población que ambas han registrado y al hecho de que, cada vez más, ambos municipios se comportan como una única área funcional.

Representación de los grandes flujos de viajes en la provincia. / Fuente: Ministerio de Transportes

Algo similar a lo que ocurre entre Elda y Petrer, el segundo eje con más intensidad de intercambios diarios, con más de 93.000 trayectos (unos 46.500 en cada dirección). En este caso, lo cierto es que los propios residentes de estos municipios muchas veces tienen complicado saber en cuál de los dos términos municipales se encuentran. En este caso, sin embargo, la cifra de viajes ha crecido de forma mucho más moderada, algo que estaría relacionado con el menor dinamismo económico que ha registrado en los últimos años el interior de la provincia, donde los efectos del auge del turismo no llegan.

El tercer mayor flujo de intercambios se registra entre Alicante y Elche: más de 41.500 personas van desde la capital de la provincia hasta la capital del Baix Vinalopó y viceversa, lo que suma 83.000 desplazamientos por todo tipo de transportes. Una cifra un 13 % superior a la contabilizada en 2023, según el citado estudio del Ministerio de Transportes, lo que va en la línea de las diferentes propuestas que existen para tratar ambos términos como una misma área metropolitana y realizar una planificación conjunta de infraestructuras o espacios dotacionales.

Matriz con los principales desplazamientos diarios entre poblaciones de la provincia. / Fuente: Ministerio de Transportes

Sobre todo, si se tiene en cuenta que, cada una de estas ciudades mantiene también un intenso volumen de viajes con sus poblaciones más cercanas. Así, en el caso de Alicante, además del eje con San Vicente, también registra otros 76.000 desplazamientos con Sant Joan; unos 54.000 con El Campello; y unos 48.000 con Mutxamel.

Por su parte, Elche suma 46.000 intercambios diarios con Santa Pola y casi 37.000 con la vecina Crevillent.

Vega Baja

Más allá de las dos grandes ciudades, otro eje de movilidad que destaca y que, además, es uno de los que más crece en los últimos años es el que une los términos de Orihuela y Torrevieja. Las dos principales poblaciones de la Vega Baja contabilizan más de 28.000 desplazamientos por sentido, es decir, más de 56.000 viajes diarios en total entre sus residentes. Mucho más que, por ejemplo, los que se producen entre Benidorm y Finestrat, que anota unos 37.000 desplazamientos en ambas direcciones; o entre la primera de estas y l'Alfàs del Pi, con unos 32.000.

En la zona de la Muntanya, destaca el tráfico entre Alcoy y Cocentaina, con unos 26.000 trayectos diarios, o el que suman los intercambios entre Aspe y Novelda, con 24.000.

Hay que tener en cuenta que una misma persona puede realizar más de un viaje de ida y vuelta entre cada una de estas poblaciones y que, además de los viajes particulares, también se contabilizan los que realizan, por ejemplo, los transportistas profesionales o los estudiantes.