Enrique Peláez funda Rebirth Global y cierra alianza estratégica con Mapfre

Hace apenas unas semanas, la aseguradora Mapfre anunció la reestructuración de su modelo en el que daría más foco a las oficinas territoriales. La traducción de esa propuesta en la ciudad de Alicante se ha traducido este miércoles con la presentación de la primera empresa delegada en nuestro territorio. La iniciativa se ha configurado como alianza y, además, va a estar dirigida por el empresario Enrique Peláez.

El ex consejero de la histórica constructora Ecisa ha fundado Rebirth Global Services como sociedad junto a Coral Robles, también del clan familiar, y una colaboradora habitual en sus proyectos como Yullyana Barrios. El proyecto se ha presentado ante medio centenar de empresarios y amplía la cartera que el empresario abrió con Peláez Consulting en 2020 junto a su hermano Javier. La nueva firma se ha marcado dos objetivos.

El primero y que espera que ocupe el 50 % del negocio es ahondar en su papel como empresa delegada para Mapfre. Enrique ha detallado que la palabra clave es la "confianza" y que, en este sentido, el propósito es convertirse en ese enlace entre empresa -también particular - y la compañía, a lo que se sumará la experiencia adquirida tanto en el campo nacional e internacional. "Hablamos de desarrollo y planes de empresas", en referencia al ámbito más amplio que ofrece la aseguradora, sin renunciar al núcleo principal que son lógicamente los seguros.

El director de Mapfre Alicante y Murcia, Ramón Pujades, duranre la presentación. / PILAR CORTES

Primer gran cliente y relevo

En este campo, la experiencia de Coral Robles será relevante, pues la directiva ha ejercicio de consejera delegada y de directora de proyectos en grandes empresas como Labaqua. Así Peláez ha avanzado que han cerrado un acuerdo con Motorola "para ayudarles en su desarrollo en España" en el campo audiovisual. Este primer gran cliente marca en buena medida la hoja de ruta que se ha marcado dentro del segundo foco empresarial.

Por otra parte, cabe destacar que la apertura de presentación la ha realizado el actual director territorial de Mapfre en Alicante y Murcia, Ramón Pujades, quien ha aprovechado el acto para despedirse y presentar a su relevo en la provincia que será José Miguel Espinar.

Peláez ha hecho referencia a la unión histórica que liga a su familia con la sociedad de seguros, pues su padre, el ya desaparecido Manuel Peláez, fue consejero en la década de los 80 durante un par de décadas. Arropado por la presidenta de AEFA, Maite Antón; el presidente de Uepal y candidato a CEV Alicante, César Quintanilla y el profesor Manuel Desantes, el empresario ha expuesto el proyecto como ilusionante y que lo vive con empuje.